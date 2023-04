Addio Fabio Fazio, non ce l’ha fatta a resistere: non sembra esserci più niente da fare

Fabio Fazio è soltanto uno dei nomi noti della Rai che sono a rischio quest’anno: il Governo Meloni non tollera certi comportamenti.

Sono previsti cambiamenti per la Rai e il Governo Meloni sembrerebbe a capo di queste scelte. Il Festival di Sanremo 2023 in primis, ha creato molte polemiche in quanto, è stato considerato poco educativo per il pubblico. Dopo questo episodio è stata mensionata la famosa parolaccia pronunciata in studio da Lucia Annunziata.

Durante una puntata di Mezz’ora in più in onda su Rai 3, la conduttrice e giornalista stava discutendo animatamente con la ministra Eugenia Maria Roccella, sulla tematica dei diritti della maternità surrogata. Lucia Annunziata in questa discussione si è lasciata andare ad un “E fatele queste leggi, ca**o”, creando lo sgomento in studio. Successivamente la conduttrice si è scusata con la ministra e con il pubblico, ma oramai il danno è stato fatto.

Secondo il partito, certi atteggiamenti dei conduttori non sarebbero in linea con il servizio pubblico. Dopo l’accaduto di Lucia Annunziata infatti, la Vigilanza Rai di Fratelli d’Italia si sarebbe espressa in merito, dichiarando addirittura che “è arrivato il momento di cambiare pagina”. La sinistra d’altro canto, ha accusato la destra di “editti contro i giornalisti”.

Sotto il mirino infatti, non ci sarebbe solamente la nota conduttrice, ma sono stati menzionati alcuni pilastri della Rai, tra cui Fabio Fazio.

Fabio Fazio a rischio: potremmo non vederlo più

Non vi è alcuna certezza, ma sono arrivate diverse indiscrezioni che alludono ad una possibile uscita di diversi conduttori dai programmi Rai. I nomi menzionati sono: Fabio Fazio con la conduzione di ‘Che tempo che fa’, Serena Bortone al timone di ‘Oggi è un altro giorno’ e Monica Maggioni, direttrice del Tg1.

Si tratta sicuramente di volti importanti che rischierebbero di sconvolgere i programmi a cui fanno parte. La loro sostituzione infatti, potrebbe portare dei cali di share per la Rai. Tuttavia, questi cambiamenti sono voluti dalla premier Meloni che insieme al suo partito, prevede anche l’uscita dell’AD Carlo Fuortes che verrà probabilmente sostituito da Giampaolo Rossi o Roberto Sergio.

Che fine farà Fabio Fazio

Nonostante la volontà del Governo, Fabio Fazio è uno dei presentatori più amati in Italia, ma anche colui che è maggiormente sotto la lente d’ingrandimento a causa delle sue idee politiche che influenzerebbero la conduzione. Secondo alcuni rumors, Fabio Fazio si sposterà in un’altra emittente, ossia canale Nove/ Discovery. Se si tratta di indiscrezioni vere o solamente delle solite voci da corridoio, questo è ancora da vedere, per adesso non ci resta che aspettare.