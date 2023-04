Gerry Scotti non ce l’ha fatta: è successo tutto così in fretta | Fiumi di lacrime in televisione

Durante un’intervista a Verissimo, Gerry Scotti scoppia in lacrime ricordando la morte dei suoi genitori: “Li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più“.

Gerry Scotti ha fatto di tutto per trattenere la sua commozione, ma non ce l’ha fatta. Durante un’intervista a Verissimo, l’uomo fa una precisazione in merito alle sue parole dette in una precedente intervista. Il conduttore aveva affermato di aver perso tutti e due i suoi genitori in un giorno, frase mal interpretata dal pubblico. In merito a questa incomprensione precisa che in realtà, anche se in pochi lo sanno, i suoi genitori sono morti in occasioni differenti.

Questa frase interpretata male ha quindi creato diverse notizie e perplessità in merito, motivo per cui Gerry coglie l’occasione per chiarire la questione. La madre infatti, è morta a 67 anni e il padre l’ha raggiunta solamente quattro anni dopo, ma per due condizioni differenti, l’unica cosa che le accomuna è la dinamica con cui Gerry ha vissuto gli eventi.

Gerry infatti, spiega a Silvia Toffanin che le sue parole sono state mal interpretate, ma in realtà nascondono un significato più profondo, portato da una forte sofferenza del conduttore: “Sono morti dalla sera al mattino, senza un’avvisaglia, senza una malattia – spiega Gerry – senza dare il tempo di pensarci, di dire ‘oddio posso fare, posso provare a curarlo”.

Durante il discorso, Gerry non ce la fa: scoppia in lacrime davanti allo studio e dalla commozione fa fatica a continuare. Quello che racconta dopo è davvero toccante.

Gerry Scotti scoppia in lacrime a Verissimo

“La vita è strana, ci mette una vita a manifestarsi e vola via in un giorno” spiega il conduttore commosso, ribadendo il fatto che la vita è più imprevedibile di quanto si possa pensare. Da quel ragionamento emerge la fragilità di Gerry che racconta quanto è stato difficile salutarli entrambi nella stessa maniera.

“li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più” racconta con voce rotta. “Non provate a fare i calcoli con la vita“ – conclude Gerry – “all’improvviso arriva qualcuno, prende in mano il pallottoliere, fa così e voi non siete più nessuno“.

Gerry Scotti ha voluto lanciare al pubblico un messaggio molto profondo che nasconde tanta sofferenza. Questo video è subito diventato virale, in quanto i fan hanno dimostrato in ogni modo la loro vicinanza al tanto amato conduttore che si è sempre dimostrato forte e sorridente, ma in questa occasione ha davvero mostrato tutta la sua fragilità.