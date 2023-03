Sonia Bruganelli stronca la collega: “Tutto questo…” | Carriera già al capolinea

Sonia Bruganelli ha criticato alcuni comportamenti di una nota ex gieffina e le sue parole adesso potrebbero essere una sentenza.

In questa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ritorno in studio anche Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La nota autrice televisiva è stata scelta da Alfonso Signorini per la seconda volta dopo la scorsa esperienza che si è rivelata essere molto produttiva per lei.

Lo scorso anno ha infatti in casa trovato uno dei suoi attuali talenti ossia Sophie Codegoni scelta come Bonas della corrente edizione di Avanti un Altro. Senza dubbio la Bruganelli sperava di replicare anche in questa edizione e se all’inizio sembrava aver trovato la sua pupilla, adesso potrebbe dover fare un passo indietro.

Durante la semifinale del format, Sonia ha infatti assistito ad uno scontro che potrebbe mettere fine alla carriera di una ex gieffina.

Sonia Bruganelli, è successo tutto davanti ai suoi occhi: l’episodio

Nel corso della puntata andata in onda in queste ore in prima serata del GF Vip, il pubblico e tutti i presenti hanno assistito al confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due all’esterno della porta rossa si sono tirate frecciatine al veleno con protagonista Edoardo Donnamaria, fidanzato della prima ed ex della seconda. Antonella ha accusato Micol di essere invidiosa ma la Incorvaia ha rispedito tutto al mittente.

Un botta e risposta che non è piaciuto ai telespettatori che si sono riversati sui social per criticare il comportamento delle due. Il confronto però non ha convinto nemmeno i presenti in studio ed in particolare la Bruganelli. In questo caso però Sonia si è schierata contro Antonella lasciandosi sfuggire anche alcune dichiarazioni molto dure soprattutto in vista del futuro.

Antonella Fiordelisi, le parole di Sonia sono una sentenza: cosa sta succedendo

Subito dopo il confronto tra le due protagoniste del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto il parere dello studio. In questo contesto la Bruganelli ha sottolineato: “Adesso che è uscita potrebbe godersi tutto il resto. A volte stupire e fare un passo indietro è meglio. Sul divano lì c’è Micol ma non è detto che sia meglio. Se lei ha davvero intenzione di rendere oro questa partecipazione, tutto questo non le giova“.

Secondo l’opinionista quindi il comportamento di Antonella rischia di mettere in salita anche il suo futuro professionale. La stessa Sonia durante la puntata ha poi fatto una proposta di lavoro ad Andrea Maestrelli e non alla Fiordelisi.