Piersilvio Berlusconi, di colpo dimentica Silvia Toffanin per lei: la nuova fiamma è fantastica | Paga sempre lui

Il colpo di scena: Piersilvio Berlusconi è stato sorpreso con una nuova fiamma, che a prima vista non ha niente a che vedere con Silvia Toffanin.

Un amore che dura da 20 anni, quello tra l’imprenditore Piersilvio e la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. Dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina il 10 settembre 2010.

La famiglia Berlusconi si sa, gode di una certa fama, nonché di un’incredibile patrimonio familiare. Se pensiamo al cognome che portano, soltanto nominarlo ci fa pensare al padre ex premier, grande imprenditore proprietario di Mediaset. Il padre Silvio infatti, inizia il suo successo negli anni 70, dove porta alla costruzione di Mediaset, tuttora di sua proprietà. Nel 73 Silvio acquista Tele Milano che successivamente diventa canale 5, il primo canale di Mediaset. Il figlio ha voluto seguire le orme del padre, ereditando però solamente la vocazione imprenditoriale, lasciando in disparte la parte politica.

Piersilvio entra sin da giovanissimo a far parte del gruppo Fininvest. La società finanziaria di investimento ha fatturato solo nel 2021 6 miliardi tra cui 360 milioni di utile netto. Nel 1992 Piersilvio inizia a lavorare in Publitalia nel settore marketing, dove solamente 4 anni dopo diventa responsabile del Coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 2000 invece, diventa vicepresidente del gruppo Mediaset e Amministratore Delegato di R.T.I Nel 2015 invece, diventa membro del Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato del gruppo Mediaset.

Un grande successo insomma, il successore di Silvio Berlusconi si sta dimostrando in grado di portare avanti l’impero del padre, tuttavia, i soldi possono portare le persone ad ostentare il lusso e la bella vita, la nuova fiamma di Piersilvio infatti, è la conseguenza di tale stile di vita; ma il nuovo colpo di fulmine di Piersilvio può mettere a repentaglio un amore di 20 anni?

Il colpo di fulmine di Piersilvio Berlusconi

In questo momento veglia su di voi qualche dubbio, ma vi rassicuriamo subito dicendo che Silvia Toffanin ha accettato di buon occhio il nuovo amore di Piersilvio e non solo, è disposta anche a condividerlo.

Come accennato in precedenza, la famiglia Berlusconi non è mai stata modesta in fatto di gusti, e guardando la “nuova fiamma” di Piersilvio, scommetto che questo amore farebbe piacere a chiunque. Il noto imprenditore è stato avvistato a bordo di questo splendore. Lo Yatch in questione è lungo la bellezza di 43 metri e si tratta di un Codecasa 43 FB, che possiede due motori Caterpillar.

Il modello è frutto della società che possiede interi cantieri navali; è composto di uno scafo in acciaio. All’interno troviamo tutti i confort, uno stile vintage e ovviamente una suite e cabina del comandante. Questo è stato il regalino che si è fatto Piersilvio, dopo che una brutta mareggiata avvenuta a Rapallo gli ha portato via il precedente.