Macchie sudore | Non buttare i vestiti: questo ingrediente é miracoloso

Le macchie di sudore possono compromettere l’aspetto dei tuoi capi di abbigliamento: la soluzione è già dentro la dispensa di casa.

Oltre alle macchie più fastidiose e impreviste, come quelle derivanti da vino, sangue ed erba, ogni massaia deve fronteggiare anche i rituali aloni di sudore. I capi di abbigliamento, infatti, si impregnano spesso della sudorazione emanata dal corpo, in particolar modo nella zona delle ascelle.

Molto spesso un lavaggio in lavatrice, seppur intensivo, non riesce a smacchiare completamente le zone interessate. Occorre perciò un trattamento urto, utilizzando un ingrediente basilare e presente nella dispensa di ogni casa italiana: l’aceto bianco.

Il segreto è pretrattare le macchie di sudore: l’aceto bianco si configura come uno dei rimedi più efficaci e noti sin da tempi delle nostre nonne. Basterà porre i nostri capi macchiati in una bacinella di acqua fredda, diluendo in essa un bicchiere di aceto bianco, e lasciarli a riposo per circa un’ora. Al termine del tempo suggerito, potremo strizzare i panni, e sfregare delicatamente le parti interessate, procedendo infine al canonico lavaggio in lavatrice.

L’aceto contribuisce a eliminare completamente gli aloni, e svolge inoltre una funzione deodorante: questo semplice rimedio restituirà la freschezza ai nostri indumenti preferiti, rendendoli come appena acquistati dal negozio!

Altri rimedi fai-da-te contro le macchie di sudore

Anche il bicarbonato, utile in molteplici evenienze casalinghe, rappresenta un toccasana per il nostro bucato. In caso di macchie di sudore ostinate e persistenti, possiamo mettere i nostri capi in ammollo in acqua fredda, aggiungendo al liquido due cucchiai di bicarbonato in polvere. Per un approccio più strong, magari su capi sportivi a rotazione pesante, possiamo preparare una pasta con due cucchiai di bicarbonato, ed uno di acqua. In tal caso, pretratteremo le macchie di sudore spalmando la pasta con una spazzola morbida, e strofinandole in modo circolare. Al termine del processo, i nostri indumenti saranno pronti per il consueto lavaggio.

Last, but not least, anche la vodka può soccorrere le casalinghe disperate, e non grazie a dei provvidenziali shot. Questa bevanda, infatti, vanta un alto potere smacchiante: diluendone un bicchierino in un dispenser spray, possiamo pretrattare le macchie sui vestiti vaporizzandole abbondantemente. Dopo circa mezz’ora, sarà possibile procedere alla detersione in lavatrice, eliminando completamente gli aloni e le macchie di sudore.

Prevenire la macchie di sudore

La prevenzione, in ogni caso, gioca un ruolo fondamentale nella salute dei nostri capi di abbigliamento. Cerchiamo quindi di utilizzare costantemente dei deodoranti traspiranti, che non inibiranno la normale sudorazione, ma terranno le zone critiche asciutte e profumate.

In secondo luogo, possiamo utilizzare anche dei proteggi ascella usa e getta, oppure indossare una maglia di cotone sotto alle nostre camicie preferite, in modo da filtrare efficacemente la sudorazione mediante le fibre naturali.