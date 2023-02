Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, arriva la nuova fiammata: la frase arriva così

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la coppia continua a far sognare i fan, ed una frase della conduttrice semina il caos.

Ad una manciata di giorni dal parto più atteso dell’anno, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sembrano aver gettato un ponte verso il passato, precisamente all’epoca in cui la love story tra i due teneva banco su tutti i rotocalchi di gossip.

Il cantante capitolino e la spumeggiante showgirl di origine svizzera hanno intrecciato i loro destini nel 1995, regalando i natali alla piccola Aurora Sophie Ramazzotti l’anno successivo. Nel 1998, le attesissime nozze, organizzate presso il Castello Odescalchi di Bracciano, tra i flash dei fotografi e gli entusiastici brindisi degli ospiti.

Un’oscura vicenda, legata al coinvolgimento di Michelle in una fantomatica setta, ha infine minato il rapporto tra i due, relazione alla fine sciolta dal divorzio nel 2009.

Negli anni Eros e Michelle hanno costantemente ribadito l’affetto e la stima reciproci, complice anche l’amore incondizionato per la figlia Aurora. La pargola di casa, ormai cresciuta, sta per regalare ai genitori il primo nipotino: è ora di issare il fiocco azzurro in casa Ramazzotti! I futuri nonni hanno reagito con gioia all’annuncio, e Michelle si è spinta oltre…

Michelle Hunziker punzecchia Eros Ramazzotti: “Mi destabilizzi!”

Ospite onorario sul palco di “Michelle impossible” assieme alla figlia, Eros Ramazzotti ha omaggiato l’ex moglie ed il pubblico con un medley dei suoi successi più apprezzati in Patria e all’estero. In particolare, il performer ha indugiato nell’esecuzione di “Più bella cosa”, originariamente destinata alla celebrazione dell’amore verso Michelle Hunziker.

La padrona di casa ha in seguito chiesto all’ex consorte: “Ti emoziona sapere che a breve diventerai nonno?“. Eros Ramazzotti ha replicato: “Certamente“, aggiungendo poi: “Sei sempre più brava!“. La conduttrice ha esibito palese imbarazzo: “Smettila, così mi destabilizzi, e non riesco a farti le domande…“. Il tenero siparietto tra i due ha letteralmente infiammato la fantasia del pubblico, che da anni caldeggia per un ritorno di fiamma tra i due…

In attesa del regalo più bello

Al di là delle speranze dei milioni di fan, Michelle ed Eros stanno condividendo da mesi un momento magico. La figlia Aurora a breve regalerà loro il primo nipotino, concepito assieme al compagno Goffredo Cerza.

La data del parto, stimata tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, si avvicina: la nascita di una nuova vita agevolerà il ritorno di un vecchio amore?