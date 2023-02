Selvaggia Lucarelli attaccata duramente da lui: “Ossessione nei miei confronti”

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha subito un duro e pesante attacco proprio da un noto personaggio pubblico: ecco di cosa si tratta

Una delle giornaliste che continuano a far parlare particolarmente il mondo dello spettacolo per le frasi pungenti è lei, Selvaggia Lucarelli. In molti la conoscono come giudice del programma Ballando con le stelle, dove non sono mancate le frasi ai concorrenti e le discussioni con Iva Zanicchi, concorrente di questa edizione da qualche mese terminata. Questa volta, dopo un episodio, Selvaggia Lucarelli ha dovuto subire un pesante attacco mediatico proprio da lui.

Un personaggio come Selvaggia Lucarelli può risultare alle volte scomodo, poiché è diretto e commenta sempre con trasparenza eventuali episodi che potrebbero avvenire nel mondo dello spettacolo. Bisogna precisare, però, che Selvaggia Lucarelli è una donna estremamente competente nel suo lavoro giornalistico e ha avuto modo di dimostrarlo più e più volte nella sua carriera.

Molto attiva sui social, in parecchi casi commenta quello che avviene dal punto di vista mediatico e che interesse molto l’opinione pubblica. Ad esempio, di recente ha ritenuto che le battute e barzellette pronunciate da Iva Zanicchi durante lo show di Milly Carlucci erano ridicole e poco consone alla trasmissione nel quale stava partecipando. La giornalista, in quella occasione disse: “Però ha scelto di essere ancora una volta quella che spinge l’acceleratore sul pedale della volgarità. Stasera la barzelletta era intrisa di sessismo, la peggiore raccontata, era squallida”.

Selvaggia Lucarelli, il duro attacco subito: ecco cosa è accaduto

Questa volta l’attacco ha visto, ancora una volta, come protagonista il rapper e marito di Chiara Feragni, Fedez. La giornalista, ha fatto sapere sul suo profilo Instagram di aver notato in molti supermercati le uova di Pasqua di Fedez con su scritto ‘Sosteniamo TOG’ (un’associazione benefica legata a Carlo De Bendetti), ma si è chiesta in che modo questa associazione venga sostenuta economicamente, visto che indagando non viene fatta chiarezza.

Selvaggia Lucarelli avrebbe scritto sul suo profilo social: “Mi sembra davvero incredibile che ancora una volta non si spieghi al consumatore che collegamento ci sia tra l’acquisto dell’uovo, il testimonial (Fedez). l’azienda che produce le uova e la beneficenza…” . Andando in fondo alla questione, è possibile notare che se si comprano le uova del rapper non si contribuisce direttamente alla beneficienza.

Ovviamente la risposta del rapper non si è fatta attendere; l’uomo, infatti ha deciso di intervenire, onde evitare che le polemiche crescessero a dismisura e non ha perso tempo per attaccare duramente la Lucarelli.

Nel suo lungo video Instagram, il cantante ha esordito lanciando una frecciata velenosa alla donna: “La tua ossessione nei miei confronti ha superato un limite…Non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino a ieri…”. Chissà come andrà a finire questa questione…