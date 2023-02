Marco Mengoni, il problema che lo affligge: la triste notizia

Marco Mengoni ha svelato un problema che lo affligge da moltissimo tempo: i fan sono rimasti senza parole e molto increduli dalla notizia

Uno dei cantanti che sin da subito ha dimostrato talento, classe e professionalità è lui, Marco Mengoni. Di recente, infatti, si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2023 con il brano oggi entrato nella top ten di Spotify ottenendo anche milioni di visualizzazioni su Youtube, Due vite. Il giovane, dopo la vittoria ha voluto svelare ai suoi fan un problema che lo affligge sin da ragazzino.

Circa il brano Due Vite, il cantante ha svelato che questo è un vero viaggio della sua vita, ricco di immagini, frammenti e pensieri che ripercorrono gli ultimi vent’anni trascorsi. Nel deglio, egli avrebbe aggiunto: “La verità è che fa parte della mia vita degli ultimi anni, di un bel percorso di analisi che sto facendo con la mia mente mettendo un po’ d’accordo queste due parti, queste due vite, che fanno di solito molto a cazzotti, quella quotidiana e quella dei sogni”.

La vittoria del Festival 2023 non è stata la prima, in quanto il cantante si è aggiudicato il premio nel 2013 con il brano L’Essenziale. Circa la sua vita privata, Mengoni ha svelato di aver avuto alcuni problemi in relazione all’ipocondria. Proprio come altri colleghi e personaggi musicali, Marco in una intervista ha dichiarato di tenere sotto controllo non solo la propria salute ma anche quella dei suoi affetti più cari.

Dopo la vittoria Sanremese, Marco Mengoni in una intervista si è lasciato andare ad una confessione che lascia i fan senza parole.

Marco Mengoni, finalmente svela il suo “problema”

Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni, dopo la vittoria ha voluto rispondere ad alcune domande e, allo stesso tempo, ha fatto una dichiarazione circa un problema che lo affligge sin da bambino ma che dà purezza al suo lavoro.

Nel dettaglio, Marco Mengoni ha svelato di aver constatato il fatto di essere troppo emotivo tanto da dichiarare: “Purtroppo credo di avere un grandissimo problema, credo sia uno dei più grandi difetti- ha detto- sono molto emotivo. Sono felice che il pezzo venga apprezzato (Due vite ndr), ma siamo anche molto stanchi in questi giorni. Non so cosa dire. E’ bello vivere in quel sogno”.

L’emotività per Marco, più che un problema come ritiene lui, rappresenta un suo punto di forza. I fan ritengono che egli sia un’anima pura.