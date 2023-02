Gratta e vinci, ecco quelli vincenti: così li riconosci al volo

Gratta e vinci, che passione! Identifica il biglietto fortunato e punta al bottino più goloso: esistono alcuni trucchetti davvero utili.

Nel panorama del gioco d’azzardo legale, i gratta e vinci rappresentano sicuramente la chance più economica ed immediata per ottenere premi dai più svariati importi. I biglietti per la lotteria istantanea possono fruttare introiti irrisori, utili per saldare il costo di un caffè, o altresì aprire la porte ad un futuro aureo, come nel caso delle rendite milionarie.

Chiunque, almeno una volta nella vita, ha provato il brivido di grattarne la superficie con una monetina metallica, trattenendo il fiato in attesa dell’esito… Del resto, questi talloncini di carta promettono facili vincite, al fronte di un investimento tutto sommato contenuto: si parte da 1 euro, per progredire poi ad importi da 2, 3, 5, 10 o 20 euro di spesa.

Badando sempre che l’abitudine non sfoci in dannose ludopatie, possiamo acquistare i nostri prossimi gratta e vinci con maggiore consapevolezza, puntando direttamente ai biglietti potenzialmente vincenti.

Esistono infatti alcuni accorgimenti per selezionare i talloncini fortunati, a partire anche dalla tipologia prescelta: vediamo di che si tratta…

Gratta e vinci: ecco come sceglierli

Innanzitutto, occorre chiarire che alcuni concorsi recano maggiori percentuali di vincita rispetto ai vicini di scaffale: tra di essi, spicca in vetta “Nuova battaglia navale“, con una media di una vincita ogni 6,44 tagliandi. Segue a ruota “Numeri fortunati“, con una vittoria ogni 6,78 acquisti, e “Nuovo 20x“, con un biglietto fortunato ogni 6,82. Infine, anche “Miliardario mega” si piazza in classifica, con una vincita ogni 7,21 tagliandi.

In secondo luogo, occorre controllare anche il numero di serie dei gratta e vinci prescelti. Solitamente essi vengono impacchettati in plichi da 60 talloncini: solitamente, la progressione 000-059 risulta all’80% perdente. La fascia 001-0031, invece, statisticamente reca maggiori possibilità di vincita, secondo le analisi di mercato.

Altri accorgimenti

In alcuni casi, presunte imperfezioni nella grafica dei gratta e vinci possono segnalare i talloncini vincenti. Ad esempio, nel caso del concorso immediato “Miliardario”, le monete stampigliate sotto al nome potrebbero apparire segnate da impercettibili puntini oppure crocette nere. Tali anomalie potrebbero simboleggiare una potenziale vincita, secondo alcuni report.

Le probabilità di vittoria, in sintesi, sono favorite da un mix di statistica e fortuna: tenendo presente i suddetti accorgimenti, potrete orientare con maggiore oculatezza i vostri acquisti in tabaccheria. Infine, un maggior numero di acquisti aumenta sensibilmente le opportunità di guadagnare somme di denaro anche cospicue: come si suol dire, la costanza premia!