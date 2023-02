Neve e ghiaccio sul parabrezza: butta il raschietto, basta 1 minuto per togliere tutto

Neve e ghiaccio sul parabrezza, che guaio! Scopri il trucco facile e veloce per liberare il vetro dell’auto in 1 minuto.

La stagione invernale è nel pieno della sua intensità, e i colpi di coda del freddo impensieriranno ancora per settimane gli automobilisti nel Belpaese. Sono previsti infatti repentini abbassamenti delle temperature, con conseguenti gelate notturne, che provocheranno inevitabili contraccolpi sul traffico urbano.

Una delle problematiche più diffuse, inoltre, si configura nella formazione di neve e ghiaccio sul parabrezza delle vetture. Tale eventualità costringe molti conducenti a frettolose opere di bonifica, muniti di raschietto e tanta buona volontà. Sempre nella speranza che tale pratica non rallenti la tabella di marcia mattutina, provocando fastidiosi ritardi a scuola o a lavoro…

Esiste un metodo molto efficace per liberare i cristalli dell’auto dai rigidi crostoni di ghiaccio, che prevede peraltro l’impiego di due ingredienti di uso comune.

Basterà munirsi di un dispenser spray, di una bottiglia di comune alcol etilico e, infine, di semplice acqua. Provare per credere: la soluzione che cercavi è a portata di mano!

Neve e ghiaccio sul parabrezza: alcol e acqua in pole-position

I guidatori hanno da tempo appurato che la pratica di versare acqua bollente sui cristalli può danneggiarli irrimediabilmente: lo shock termico può infatti dilatare graffi e incrinature preesistenti, ampliando le lesioni.

Se miscelerai, però, 1 parte di acqua a temperatura ambiente a 2 parti di alcol, creerai in brevissimo tempo un potente decongelante casalingo. Questo effetto è dovuto al basso punto di congelamento dell’alcol: questo efficace disinfettante è in grado, quindi, di sbrinare i vetri dell’auto senza traumi in pochissimi secondi. Ti basterà nebulizzare il liquido sulla superficie gelata, ed attendere l’effetto desiderato: in seguito, potrai conservare il dispenser nel ripostiglio di casa, portandolo con te all’occorrenza.

Previeni la formazione del ghiaccio

Agire in anticipo, sicuramente, ci permetterà di ovviare alla radice dell’inconveniente. Cerchiamo quindi di stendere regolarmente un telo, oppure un cartone adibito all’uso, sui cristalli, in previsione delle gelate. Potremo rimuoverlo facilmente poco prima di entrare in auto: questo rapido escamotage impedirà ai vetri di ghiacciarsi, consentendo una rapida partenza nel momento del bisogno.

Esistono infine in commercio appositi prodotti disgelanti, da tenere direttamente all’interno dell’automobile. A parità di prestazioni, però, il prodotto casalingo si rivela altrettanto efficace, e comporta una spesa irrisoria rispetto all’analogo industriale! Sei pronto a testare sulla tua auto la miscela miracolosa?