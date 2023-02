Allarme Diffusori e Profumatori | Potrebbero essere cancerogeni: 4 sono da evitare

Scatta l’allarme sulla presunta tossicità di diffusori e profumatori per l’ambiente: l’indagine di Altroconsumo stila un report preoccupante.

Mantenere l’ambiente di casa lindo, asciutto e profumato rappresenta sicuramente un’abitudine benefica ed appagante. Del resto, al termine delle canoniche pulizie, chi non apprezza una casa permeata effluvi muschiati o floreali?

Esistono in commercio molti profumatori per l’ambiente: dai pratici spray, agli incensi; passando anche per gli oli essenziali e le suggestive candele aromatiche. Molti dei prodotti del commercio al dettaglio e online, però, sono confezionati dalle grandi multinazionali dei detersivi, e contengono spesso additivi chimici e sintetici potenzialmente nocivi per la salute.

Lo stesso Ministero della Salute ha stabilito in una nota del 2007, modificata successivamente nel 2017: “Non esiste al momento alcuna normativa specifica in ambito nazionale ed europeo che obblighi i produttori ad indicare in etichetta gli ingredienti utilizzati. I deodoranti per ambienti possono rilasciare nell’aria sostanze organiche volatili, fra le quali ve ne sono alcune i cui effetti dannosi sono noti come irritanti per occhi, naso, gola, allergizzanti se inalati o addirittura sospettate di cancerogenicità. Mentre, per altre sostanze, gli effetti sono ancora sconosciuti“.

L’associazione “Altroconsumo“, inoltre, ha effettuato un’indagine certosina su parecchi prodotti disponibili in Italia, e il risultato del report appare piuttosto sconfortante. Ecco i marchi sotto accusa.

Diffusori e profumatori per ambienti: l’esito della ricerca di Altroconsumo

Dopo aver analizzato parecchi campioni di diffusori e profumatori dei brand più gettonati, “Altroconsumo” ha rilevato in molti di essi la presenza di sostanze nocive per l’organismo. Il test coinvolgeva parimenti modelli in spray, candele ed incensi, e ha sottolineato la presenza di COV, ovvero composti volatili irritanti e potenzialmente cancerogeni, polveri sottili, formaldeide, benzene e allergeni.

Nonostante le promesse strillate dalle pubblicità in TV, alcuni tra i marchi più noti e venduti non hanno superato il vaglio di “Altroconsumo”. L’associazione ha infatti inserito nella sua lista nera giganti insospettabili come “Glade“, “Felce azzurra“, “Air Wick” e “Carrefour“. Come proteggersi allora dal rischio di allergie e irritazioni, mantenendo al contempo un’atmosfera naturalmente fresca tra le mura di casa?

Ecco le alternative

La soluzione migliore resta il ricorso a prodotti testati e completamente naturali, come ad esempio gli oli essenziali erboristici e gli incensi originali indiani. Questi prodotti sono facilmente reperibili online, anche se consigliamo di contattare un esperto del settore con cui valutare le profumazioni più adatte alle singole esigenze.

Una volta selezionate le fragranze predilette, possiamo costruire dei pratici ed artigianali profumatori per ambienti. Diluendo gli oli essenziali certificati con acqua, e travasando il composto in un dispenser spray, potremo facilmente profumare l’intera abitazione, rinfrescando l’aria nelle stanze in modo completamente naturale!