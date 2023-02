Eleonora Giorgi, da 2 anni rischia la vita ogni giorno: tutto legato alla grave malattia | Ecco il triste motivo

L’attrice Eleonora Giorgi ha un grave problema di salute che le mette a repentaglio la vita ogni giorno. Il racconto della donna

Eleonora Giorgi è una grande attrice apprezzata soprattutto negli anni 80-90. Numerose le pellicole che la vedono protagonista, soprattutto commedie come l’indimenticabile Mia moglie è una strega con il simpatico Renato Pozzetto, Borotalco, con l’eccelso Carlo Verdone, e ancora Mani di velluto con Adriano Celentano, solo per citarne alcuni.

Nella vita privata è stata sposata con l’editore Angelo Rizzoli dal 1979 al 1984, periodo durante il quale è nato il primogenito Andrea. In seguito si è unita in seconde nozze con il collega Massimo Ciavarro, ma questo matrimonio dura ancor meno del primo, dal 1993 al 1996.

Da lui nel 1991 ha il figlio Paolo, che abbiamo conosciuto soprattutto durante la sua esperienza al GFVip nel 2020, dove ha conosciuto la sua compagna Clizia Incorvaia, che lo ha reso padre da circa un anno.

Il problema di salute di Eleonora Giorgi

La bionda Eleonora Giorgi ha 69 anni, è giovane e bella ma forse non tutti sanno che soffre di una grave malattia invalidante e cronica. Lo ha raccontato lei stessa sulle colonne di Ok Salute qualche tempo fa: “A 37 anni ho cominciato a sentire i primi dolori alle articolazioni , vicino alla base delle dita. Ho la stessa malattia di cui soffrivano mio nonno e mio padre. Un fastidio pesante, anche in scena: a poco a poco ho iniziato a nascondere la destra con ogni trucco e ad andare a letto indossando un guanto di gomma pieno di antinfiammatori. Ma ho deciso di non arrendermi”.

L’attrice soffre di artrite, una malattia infiammatoria cronica che le provoca grandi dolori al punto da non riuscire a stringere la mano in segno di saluto. Non solo; continua a raccontare: “Anche le articolazioni dei piedi hanno cominciato, nel 2008, a farsi sentire. È la mia misteriosa artrite che si sta facendo strada”.

Il rischio

Ma come mai la bella Eleonora rischierebbe la vita? Come spiega Pharmastar: “Le donne con artrite reumatoide presentano un rischio di morte per tutte le cause più alto rispetto alla popolazione priva della malattia ma, secondo un’analisi dei dati su larga scala dello studio Nurses’ Health, tra le cause più probabili di morte ci sono le malattie cardiovascolari e respiratorie”.

Da quando è quindi scoppiata la pandemia dovuta al Covid Eleonora Giorgi rischia la vita a causa della sua malattia, poiché il Covid provoca problemi respiratori e può portare alla morte.