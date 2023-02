Spugnette e pennelli per il trucco | Allarme batteri: corri a lavarli immediatamente così

Pulizia di spugnette e pennelli per il trucco: ecco il metodo facile, veloce ed economico per renderli come nuovi.

Come ogni settore, anche il comparto cosmetico vanta una serie di strumenti specifici per ottimizzare le prestazioni dei prodotti in commercio. Nonostante l’evoluzione della beauty industry, nella pochette da bagno di ogni donna restano alcuni punti fermi: le spugnette e i pennelli per distendere ombretti, blush, fondotinta e BB cream.

Disponibili in un’ampia varietà di colori e fogge – da quelli a lingua di gatto, a quelli tecnici per rifilare i dettagli -, questi indispensabili utensili sono soggetti a notevoli quantità di batteri, se non detersi con regolarità.

La pelle del viso, infatti, produce quotidianamente del sebo protettivo, e presenta in superficie ogni tipo di impurità. Per non parlare delle micropolveri dei cosmetici stessi: i pigmenti colorati rimangono avvinghiati alle setole, arrivando in profondità nel pennello. Se poi pensiamo anche alla canonica polvere…

Occorre quindi effettuare una manutenzione almeno mensile sui nostri alleati di bellezza, ma attenzione: prima di ricorrere a costosi detergenti specifici, possiamo dare nuova vita alle nostre spugne e pennelli con pochi ingredienti già presenti in cucina… Scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo!

Pennelli per il trucco: tutti i segreti per detergerli a costo zero

Se vogliamo ritrovare la sensazione di morbidezza e setosità originarie dei nostri pennelli, basterà effettuare alcuni semplici step. Prepariamo dunque una tazza capiente di acqua calda, ma non bollente, e versiamo alcune gocce di detergente per il viso direttamente sulle setole. Dopo aver massaggiato con cura, immergiamo il pennello nella tazza, e lasciamo riposare per qualche minuto.

È necessario ripetere l’operazione diverse volte, al fine di sciogliere completamente i residui di trucco dai morbidi peli dell’utensile, e sciacquarlo infine sotto abbondante acqua corrente. A questo punto, scatterà la fase di asciugatura. Evitiamo nel modo più assoluto l’ausilio del phon: questo elettrodomestico potrebbe seccare e irrigidire le setole del pennello, che risulterebbero di conseguenza ispide e pungenti sulla pelle. Piuttosto, lasciamolo asciugare all’aria, magari nei pressi di un calorifero. Quando il processo sarà completato, basterà frizionare delicatamente con le dita la parte finale del pennello… Et voilà!

E per quanto riguarda spugnette e beauty blender?

In questo caso, la procedura cambia sensibilmente. Le spugne apposite, infatti, hanno una capacità sorprendente di assorbimento, e contengono in genere al loro interno elevate quantità di cosmetico. Prepariamo dunque la solita tazza di acqua calda, e versiamo direttamente al suo interno due cucchiai di olio di oliva. Aggiungiamo infine alcune gocce di comune detersivo per piatti, e lasciamo in ammollo i blender per qualche minuto.

Strizziamo poi le spugnette, massaggiandole e sprimacciandole con cura, ed immergiamole nuovamente nella tazza. Occorrerà ribadire la procedura ripetutamente, almeno finché i pigmenti colorati non smetteranno di colare sulla tazza. L’olio d’oliva, insospettabilmente, è un alleato formidabile per sciogliere i residui grassi nei pori del blender, e il detersivo per piatti ne faciliterà notevolmente il compito. Ancora una volta, lasciamo all’aria il compito di asciugare naturalmente i nostri strumenti di bellezza… Provare per credere!