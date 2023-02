Lumache vive sul viso | Che cos’è lo Snails Facial: ecco perché dovresti provare

Rivoluzione epocale nella beauty industry: lo Snails Facial approda anche su TikTok. Le lumache vive sul viso diverranno una prassi?

Il comparto cosmetico da anni sta subendo una radicale trasformazione, e lancia sul mercato prodotti sempre più innovativi e performanti. Dopo la cantante Madonna, assurta qualche anno fa agli onori della cronaca per alcuni rumors che la dipingevano fanatica del veleno di serpente per scopi anti-age, stavolta tocca alle lumache. Rigorosamente vive, si intende.

La pop-star statunitense questa volta non c’entra. La mania dello Snails Facial arriva direttamente dalla piattaforma TikTok, miniera inesauribile di nuovi trend e pericolose challenge.

In questo caso, però, possiamo garantire che la bava delle lumache vanta davvero proprietà portentose per la pelle umana, e può essere impiegata in tutta sicurezza. Da circa 10 anni, infatti, nelle migliori erboristerie e farmacie è possibile reperire dei sieri a base di questo fluido, carezzevole al tatto e miracoloso sulle imperfezioni cutanee. Il prezzo elevato del prodotto è giustificato dai metodi di allevamento sostenibile ed etico delle lumache, che possono secernere la loro preziosa bava senza snaturare il corso del loro ciclo vitale.

La pioniera Asia ha alzato l’asticella, e da una decade propone in molti centri di bellezza trattamenti Snails Facial, impiegando direttamente l’animale vivo sulla pelle delle clienti. La tendenza sta ora spopolando anche su TikTok: si rivelerà la nuova frontiera dell’industria della bellezza?

Snails facial: i vantaggi di questo innovativo trattamento

La bava di lumaca apporta benefici tangibili sulla pelle del viso: le sue proprietà cicatrizzanti ed emollienti la rendono infatti un alleato prezioso nella cura del viso. Noto già ai tempi di Ippocrate, questo siero lenisce le irritazioni e appiana temporaneamente le rughe di espressione, nutrendo inoltre i tessuti con le vitamine del gruppo A, C ed E.

La TikToker Rose Friederike ha condiviso con i numerosi follower la sua esperienza con il trattamento asiatico, replicando quanto proposto nei centri estetici orientali. La procedura prevede l’applicazione di alcune lumache sul viso, avendo cura di deviarne il percorso quando troppo vicine a bocca e narici. Le operatrici le lasceranno quindi strisciare placidamente sulla pelle dell’intero volto. Numerose star internazionali hanno già aderito con entusiasmo allo Snails Facial, riproponendo sui social le loro avventure con questi innocui e timidi gasteropodi, inclusa l’italiana Arisa.

Snails facial: la questione etica

Non possiamo predire se questa tendenza diventerà un vero e proprio fenomeno di massa, ma certamente il benessere degli animali impiegati deve prevalere su qualsivoglia vanità femminile.

Suggeriamo quindi di rivolgersi a centri estetici specializzati, che garantiscano alle lumache uno stile di vita quanto più rilassante e naturale possibile. In alternativa, alla bava fresca possiamo preferire i pratici sieri in commercio, centellinando l’impiego del prodotto: una piccola e costante dose regalerà effetti apprezzabili e immediatamente tangibili sulla cute del volto.