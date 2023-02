Come coprirsi dal freddo | Vestirsi a strati é la soluzione: per primo devi usare solo questo

Il grande freddo è alle porte: sai davvero come proteggerti dalle basse temperature durante le tue avventure outdoor?

La sezione invernale del 2022 è stata caratterizzata da temperature incredibilmente miti, rispetto ai valori stagionali degli anni precedenti, ma sta per intensificarsi durante le prime settimane del 2023. Sono previste infatti improvvise gelate, con sporadiche nevicate sui rilievi, nonché in diverse zone pianeggianti della penisola.

Difendersi dal freddo diventa una strategia irrinunciabile, se vogliamo continuare a compiere rocambolesche gite all’aperto, oppure presenziare a brunch e aperitivi in compagnia degli amici.

Occorre pianificare attentamente il proprio look, combinando la praticità di tessuti caldi e avvolgenti con stile, senza sacrificare l’impatto estetico. Scopri tutti i trucchi per apparire sempre al meglio anche durante i periodi più freddi dell’anno: un semplice escamotage ti proteggerà dalle basse temperature, permettendoti al contempo di sfoggiare i tuoi outfit più audaci.

Il concetto di vestizione a strati è ovviamente basilare: in tal modo possiamo aggiungere o togliere facilmente gli indumenti a seconda della situazione. E il primo capo indispensabile è…

Il look perfetto per il pungente freddo invernale

Cominciamo dagli strati più esterni: alzi la mano chi non ama i boots con il pelo all’interno! Queste pratiche e caldissime calzature si sposano bene con ogni look, dai pantaloni skinny ai vestiti in luccicante maglina, e permettono inoltre di deambulare facilmente sulle pavimentazioni ghiacciate. Cerca di privilegiare calze in lana e leggings termici ai canonici jeans: il denim infatti disperde il calore corporeo, immagazzinando al contrario il freddo dall’ambiente esterno.

Puoi inoltre indossare un piumino leggero sotto al cappotto di rito: questo indumento fungerà da isolante, schermando il busto dal gelo stagionale, e potrai facilmente rimuoverlo all’occorrenza. Per quanto riguarda lo strato base, bando alle normali canottiere intime. Scegli invece lo stile, privilegiando fascianti body a manica lunga, da nascondere o sfoggiare sotto alla maglia prescelta. Ne esistono in commercio di diversi materiali e scolli, e potrai optare per l’effetto “vedo-non vedo“, oppure mascherare la loro presenza con il resto dell’outfit. Questo versatile must-have ti proteggerà nelle zone vitali, regalando un tocco in più al tuo look. Ad esempio, hai mai provato ad abbinare una maglia oversize, corta sul busto e morbida sulle spalle, ad un prezioso body in pizzo? L’effetto glamour è assicurato!

Altri trucchi per affrontare il freddo con stile

Se il freddo detta le regole, tu prendilo a calci! È tempo di archiviare le comode e leggere sneakers 4 stagioni, e di privilegiare anfibi e boots sopra al ginocchio. Salteranno all’occhio anche sotto il cappotto più castigato, regalando un power-up al tuo stile da regina delle nevi.

Infine, gioca con gli accessori. Puoi provare ad indossare, infatti, vivaci collane in tessuto, oppure in metallo, sopra ai tuoi capi-spalla: colpo d’occhio garantito!