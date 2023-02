Dormire bene, con questi semplici trucchi risolvi tutto: ecco come fare

Se fai fatica a dormire, puoi ricorrere a 3 erbe naturali e miracolose: scopri come regolarizzare il tuo ritmo sonno-veglia.

L’insonnia è un disturbo estremamente diffuso, nonché sottostimato. Una cattiva qualità del riposo, e del ritmo sonno-veglia, infatti, possono compromettere la qualità della vita, peggiorando sensibilmente le prestazioni in ambito scolastico e lavorativo.

Si rende dunque necessario fronteggiare con decisione tale evenienza, ricorrendo a metodi quanto più naturali possibile. Le terapie farmacologiche dedicate, infatti, recano sgradevoli effetti collaterali, nonché la diffusione nell’organismo di principi attivi che possono implicare conseguente dipendenza.

La natura può venire in nostro soccorso: esistono infatti in commercio alcune erbe dagli effetti rilassanti e distensivi: scopriamo quali prediligere, e come utilizzarle con efficacia contro la rituale insonnia.

Le più efficaci in assoluto sono: valeriana, passiflora e biancospino. Facilmente reperibili in erboristeria, sono presenti anche in molte piattaforme e shop online.

Le erbe naturali per dormire con facilità

Come abbiamo visto, un corroborante riposo può migliorare decisamente il tono delle nostre giornate. A seguito di episodi di insonnia, infatti, accade spesso di denunciare stanchezza persistente, sbalzi d’umore e cefalee improvvise e martellanti.

Possiamo contrastare questo fenomeno con una fragrante tisana a base di valeriana. Questo vegetale vanta proprietà sedative, e calma l’intero organismo in caso di agitazione, ansia e stress. Possiamo inoltre assumerla anche in gocce e compresse, ingerendo la dose indicata mezz’ora prima di coricarsi. Anche la passiflora risulta estremamente efficace allo scopo: questa pianta erbacea perenne svolge un’azione antispasmodica e blandamente ipnotica, e favorisce perciò l’addormentamento. Il biancospino, infine, si rivela utile in caso di disturbi del sonno, specialmente se associati a episodi di tachicardia. Possiamo reperirlo sotto forma di compresse, pianta essiccata, oppure tintura madre.

Altre soluzioni naturali

Anche l’escolzia, dalle proprietà spasmolitiche, ipnotiche e sedative, si rivela un rimedio molto efficace per favorire il riposo notturno. La camomilla, inoltre, resta un must-have nella dispensa di casa. Questo fiore profumato, se assunto in forma di tisana mezz’ora prima dell’agognato sonno, rilassa completamente muscoli e predispone ad un riposo di qualità.

Possiamo inoltre sfruttare le qualità portentose della lavanda. Utilizzata largamente nel settore dell’aromaterapia, apporta rilevanti effetti tranquillanti e miorilassanti. Consideriamo quindi anche l’impiego di diffusori per l’ambiente: tale strategia renderà l’ambiente dedicato al sonno profumato, avvolgente e distensivo. Possiamo altresì conciliare il riposo grazie all’ascolto di suoni naturali, come il rumore della pioggia, oppure il cinguettio degli uccelli nella foresta. Questo escamotage, assieme alla pratica del training autogeno, permette di scivolare rapidamente nel sonno.