Auto Elettrica o Benzina | Cosa conviene: 3 motivi validi per scegliere senza sbagliare

Il settore dell’automotive sta registrando un’evoluzione drastica: ecco i parametri per scegliere l’auto elettrica, o quella a benzina.

La recente rivoluzione green sta modificando sensibilmente l’impatto del traffico automobilistico sul pianeta. Grazie all’imprenditore milionario Elon Musk, ideatore dell’innovativa Tesla, le auto elettriche stanno conoscendo una diffusione sempre maggiore.

Il visionario sudafricano, naturalizzato statunitense, ha lanciato sul mercato una linea di automobili in grado di promettere emissioni zero, nonché uno stile di guida più fluido e silenzioso.

L’Unione Europea sta promuovendo, inoltre, la tecnologia elettrica, incentivando l’acquisto di vetture completamente sostenibili, o quantomeno ibride.

Certamente l’auto elettrica rappresenta un investimento piuttosto oneroso, e reca inoltre alcuni svantaggi rispetto alla tradizionale a benzina. Scopriamo i pro e i contro di entrambe, in modo da focalizzare oculatamente i futuri acquisti.

Auto elettrica o auto a benzina? Ecco la lista di vantaggi e svantaggi

Il primo aspetto da considerare è l’impatto sul portafoglio. Le auto elettriche, infatti, recano un costo molto più elevato, rispetto ai modelli finora in commercio. Si stima infatti che il solo importo della batteria, necessaria per l’autonomia del mezzo, impatti fino al 50% del prezzo finale di listino. D’altro canto, però, le auto a benzina sono penalizzate dagli alti costi del carburante, che negli ultimi mesi ha subito un’impennata notevole, mortificando le tasche degli italiani.

Veniamo quindi ai costi di manutenzione. Se l’auto a benzina, generalmente, necessita di saltuari interventi, peraltro dai costi piuttosto contenuti, l’auto elettrica gode di maggiore longevità. Quest’ultima, però, in caso di guasti improvvisi richiede un elevato esborso economico, gonfiando il costo del meccanico e dell’elettrauto. Terzo parametro da considerare: l’entità del tragitto quotidianamente previsto sulla tabella di marcia. L’auto a benzina è certamente consigliata in caso di spostamenti a lungo raggio, mentre le vetture elettriche rivestono perfettamente il ruolo di city-car, e sfrecciano nel traffico urbano senza stress per il conducente.

La scelta dell’auto dev’essere effettuata ad hoc

In mancanza di norme rigorose che indirizzino definitivamente il mercato dell’automotive ai modelli elettrici, occorre ponderare le proprie esigenze individuali.

In alternativa, possiamo optare per una soluzione smart e orientata al futuro: le auto ibride. Queste vetture consentono la doppia alimentazione del mezzo, senza vincolare l’automobilista alle sole colonnine di ricarica elettrica, tutt’ora installate solo sporadicamente nel territorio nazionale. Questa scelta permetterà rifornimenti frequenti e alternati, consentendo al guidatore di modulare le prestazioni dell’auto a seconda delle necessità.