Teo Mammucari fatto fuori dalle Iene: è giallo a Mediaset

Il presentatore è stato assente durante l’ultima puntata de Le Iene. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Il 24 gennaio è andata in onda in onda l’ennesima puntata del celebre programma targato Mediaset. Come sempre ad intrattenere il pubblico presente e i telespettatori c’è stata la complicità dei due comici ormai personaggi fissi de Le Iene. Stiamo parlando ovviamente di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Come sempre alla conduzione ritroviamo Belen Rodriguez, riconfermata per la ventiseiesima stagione e la sua terza consecutiva. Al suo fianco però avrebbe dovuto esserci il suo collega, Teo Mammucari. Ma durante l’ultima puntata era assente. Ma qual è il motivo che ha spinto il conduttore a saltare lo show?

L’assenza di Teo Mammucari

L’assenza del celebre conduttore ha preoccupato subito i telespettatori visto che prima della puntata non era stato pubblicata nessuna notizia a riguardo. Un’assenza decisamente importante ma Belen è riuscita a portare avanti lo show in maniera superba.

Però nel corso della puntata non ha mai parlato del motivo che ha spinto Mammucari a non essere presente. Questo non ha fatto altro che alimentare i rumors che ancora adesso stanno circolando online. Visto che non sembra esserci nessun problema di salute, come alcune fonti riportano, il problema si è infittito ancora di più. Secondo alcuni la sua assenza sarebbe stata una pura strategia televisiva.

Infatti, lo show quest’anno se la deve vedere con un concorrente agguerrito, ovvero Boomerissima, il programma di successo condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso su Rai Due. Altre persone credono che sia una semplice trovata per creare ancora più interesse verso lo show. In effetti quest’anno, a differenze degli altri anni, la produzione ha deciso di concorrere in contemporanea con il Festival di Sanremo, che comincerà il 7 febbraio.

Quindi per creare ancora più mistero, avrebbero deciso di allontanare, almeno per una puntata, uno dei conduttori. Secondo invece altre persone, ci sarebbe stata una rottura tra Teo Mammucari e Le Iene. Un’ipotesi che però sembra alquanto improbabile considerato che quest’ultimo è stato confermato per il terzo anno consecutivo alla conduzione.

Inoltre l’ultima edizione è cominciata diverse settimane fa, quindi non sembra essere questa la ragione che ha spinto il presentatore romano ad essere assente nel corso dell’ultima puntata, trasmessa come sempre su Italia 1. Chissà allora cosa si nasconde dietro a questa assenza? Forse ne sapremo di più nel corso della prossima puntata, che andrà in onda la prossima settimana.