Belen Rodriguez, ricovero e operazione d’urgenza: è successo tutto così in fretta | Una vera tragedia

Belen Rodriguez e il ricovero d’urgenza che preoccupa moltissimo la showgirl: ecco cosa è successo, un episodio sconvolgente

Una delle showgirl che con la sua bellezza disarmante e il suo sex appeal è riuscita a conquistare l’attenzione mediatica sia del pubblico che apprezza molto il suo lavoro e sia dei dirigenti Mediaset che hanno captato la sua professionalità: parliamo di lei, Belen Rodriguez. La donna nel mondo dello spettacolo si è sempre distinta rispetto ad altre sue colleghe e si è messa alla prova anche in varie mansioni, oltre, quella da modella, come conduttrice televisiva riuscendoci in maniera brillante. Nonostante ciò, però, si è ritrovata ad affrontare un episodio davvero drammatico che ha sconvolto tutta la sua famiglia.

In molti conoscono la storia di Belen Rodriguez, una ragazza bellissima che sin dall’età di diciotto anni ha conquistato il mondo della moda sfilando per numerosi brand nella sua Argentina e non solo anche a Miami e Los Angeles. Giovanissima, però, decide di intraprendere la strada del successo trasferendosi a Milano e bazzicando nche in alcune emittenti televisive locali come Teleboario.

Il suo vero e proprio esordio televisivo è avvenuto con il programma L’Isola dei famosi, all’epoca condotto da Simona Ventura, cui si è aggiudicata il secondo posto con il 44% dei voti dopo Vladimir Luxuria. Dopo questa esperienza, belen ha dato prova del suo talento anche dal punto di vista delle conduzioni e lo ha dimostrato in alcuni programmi tv come Pequenos gigantes, Tu si que vales e Le iene, uno dei programmi che ha sempre desiderato condurre sin dal suo arrivo in Italia.

Molto legata alla sua famiglia, la showgirl ha un bellissimo rapporto sia con i suoi fratelli anch’essi conosciuti nel mondo dello spettacolo, Jeremias e Cecilia, che con i suoi genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Purtroppo, qualche tempo fa quest’ultimo è stato protagonista di un episodio che ha preoccupato moltissimo la showgirl.

Belen Rodriguez e la preoccupazione per suo papà Gustavo

Come anticipato, Belen Rodriguez è sempre stata legata sia alle sue origini che alla sua famiglia con il quale ha un ottimo rapporto e ha sempre appoggiato la sua attività all’interno del mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, qualche tempo fa un episodio drammatico ha coinvolto suo papà Gustavo Rodriguez e ha preoccupato la showgirl.

L’uomo, ha dovuto subire un intervento in seguito ad un ricovero d’urgenza. L’uomo, infatti, è stato operato al colon a causa di alcune complicazioni anche se non si è trattato di nulla di grave.

A far conoscerre la notizia è stata proprio la mamma di Belen, Veronica Cozzani che sui social avrebbe scritto: “Gus… que te mejores pronto!” che in spagnolo significa “Guarisci presto!”.