Ornella Vanoni addio, purtroppo è successo davvero: nessuno avrebbe voluto sentire quest’annuncio

Il triste addio alla cantante amata da tutti; i fan di Ornella Vanoni senza parole per quello che è accaduto

Un timbro di voce inconfondibile, quello di Ornella Vanoni, che ci accompagna sin dagli anni 50, anni che hanno visto il suo esordio. Una carriera fatta di stili musicali diversi, oltre alla canzone pop ha toccato anche jazz e bossa nova.

Ha calcato per ben otto volte il prestigioso palco del Festival di Sanremo ed è stata l’unica artista donna a vincere ben due volte il premio Tenco, un importante riconoscimento musicale italiano. Insomma, una lunga carriera.

Nella vita privata la cantante è stata unita in matrimonio all’impresario Lucio Ardenzi dal quale è nato il suo unico figlio Cristiano. Il matrimonio dura poco e naufraga poco prima della nascita del bambino; il suo vero amore è il collega Gino Paoli. I due, entrambi sposati, intrattengono una lunga e travagliata relazione clandestina.

Gli amori

Quello con Gino Paoli è stato un amore lungo e tormentato, come ha ammesso la stessa Ornella Vanoni al Corriere: “Se fossi stata più onesta avrei detto a mio marito che amavo ancora Gino Paoli e non l’avrei sposato. Avrei anche voluto, ma c’era un problema: Gino era sposato. È stato un casino, un amore molto travagliato e forse ho amato Paoli così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più. E invece, ca**o, dovrebbe essere il contrario. Dovresti amare chi ti rende felice”.

Perché la Vanoni è così, diretta, senza peli sulla lingua, probabilmente anche per l’età, che ti porta a fregartene di quello che pensano gli altri. Come quando alla trasmissione In Arte ha ammesso candidamente di farsi le canne: “Prima di andare a dormire mi faccio una canna. Per anni non riuscivo a farlo poi un giorno me ne hanno fatta fumare una e sono riuscita ad addormentarmi. Mi sono detta: vuoi vedere che è la mia medicina? Ormai sono 55 anni. Ora devo trovare delle badanti che sappiano rollare…”

L’addio a Ornella Vanoni

Ma dopo una carriera di circa 60 anni forse potrebbe essere arrivato il momento di smettere di cantare. Ornella Vanoni ormai di anni ne ha ben 88, e inizia a sentire la stanchezza. Per questo motivo ha annunciato sulla sua pagina di volersi prendere una pausa dagli impegni.

Ha dichiarato quindi: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo”.