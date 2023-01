“Ricoverato d’urgenza”: il dramma di George Clooney | Colpito proprio quell’organo

Uno degli attori più noti dello star system hollywoodiano è stato ricoverato in ospedale. Scopriamo insieme i dettagli.

George Clooney è senza alcun dubbio uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico, che ne apprezza non solo il talento ma anche il suo carisma e la sua simpatia. Un connubio che ha conquistato il cuore di milioni di donne e a quanto pare è lo stesso che ha fatto breccia nel suo cuore di sua moglie Amal.

Per decenni è stato lo scapolo d’oro d’America, che è riuscito a far innamorare moltissime donne di spicco, dall’attrice e doppiatrice Lucy Liu alla nota Bridget Jones interpretata da Renée Zellweger. Indimenticabile anche la storia di George con la nostra Elisabetta Canalis, conosciuta nel 2009.

La relazione però è durata due anni, ma sono stati sufficienti alla showgirl per farsi conoscere dal pubblico americano. Infatti ha perfino partecipato alla versione statunitense di Ballando con le stelle, anche se la sua avventura è durata solamente un paio di settimane.

Ora la Canalis è felicemente sposata con Brian, un chirurgo originario della California. I due sono convolati a nozze nel 2014 nella città natale di Elisabetta e insieme hanno una figlia, Skylar, nata nel 2015.

Il ricovero di George Clooney

Dopo decenni sulla piazza, nel 2013 l’attore incontra finalmente la sua dolce metà, Amal Alamuddin, avvocato inglese. I due si sarebbero incontrati nella casa di lui, la celebre residenza sul Lago di Como. A quanto pare è stato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato l’anno successivo a Venezia, quando la coppia è convolata a nozze in una cerimonia privata alla quale erano invitati i familiari e gli amici più cari. Nel 2017 sono i due figli della coppia, Alexander ed Ella, che a detta dell’attore parlano perfettamente italiano e inglese.

In questi anni Clooney si è dedicato non solo alla sua famiglia ma anche alla sua carriera, riuscendo ad ottenere dei ruoli di grande rilievo. Durante le riprese di un film però ha avuto un piccolo contrattempo. L’attore si trovava in Finlandia per girare uno dei suoi ultimi capolavori cinematografici quando si improvvisamente sentito male.

A quanto pare per il ruolo ha dovuto perdere diversi chili ma il problema che è il suo dimagrimento è avvenuto troppo rapidamente e questo gli ha creato una grave pancreatite che lo ha portato ad un ricovero d’urgenza. Fortunatamente l’attore si è pienamente rimesso anche se ci sono volute diverse settimane per riprendersi completamente.