Milly Carlucci, la triste rivelazione sul tumore: “Si è esteso ai polmoni”

Milly Carlucci e la sua lotta contro il male dei nostri tempi. La conduttrice ricorda con tristezza quanto le è accaduto.

Milly Carlucci è ormai conosciuta come la storica conduttrice dei talent show di successo di RaiUno. Ormai ne è diventata la madrina. La rete televisiva storica italiana, infatti, le ha affidato la conduzione di tanti programmi che hanno riscosso un successo clamoroso.

Nel programma “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly vediamo numerosi Vip gareggiare in coppia con ballerini professionisti che si esibiscono in balli e varie esibizioni. La Carlucci è famosa anche per aver condotto “Il cantante mascherato” e “Notti sul ghiaccio”. Milly Carlucci ha confessato di portare sempre delle lenti chiare. Questo le serve per non far trasparire i segni della stanchezza.

Apparire stanchi non gioverebbe alla perfetta riuscita di tutte le sue trasmissioni di successo. Alla professione di conduttrice e cantante, nel corso degli anni affianca quella di attrice, recitando in film e commedie di discreto successo. Dotata di una bella voce, anche se non potente, inizia un’attività di cantante che porterà avanti in parallelo con quella televisiva, incidendo alcuni 45 giri per la Lupus. Calca anche il palcoscenico teatrale, recitando in alcune commedie teatrali e la vediamo in prima linea adesso come conduttrice.

La triste storia di Milly Carlucci

Milly Carlucci nella sua vita si è trovata alla prese con il male dei nostri tempi e ha dovuto affrontare un periodo abbastanza delicato. Il tutto è accaduto nel 2015. In quell’anno Milly ha perso tragicamente un famigliare a causa di un tumore. Ho voluto condividere il suo dolore con i suoi follower mediante un annuncio. Per lei si è trattato di uno dei momenti più tristi di tutta la sua vita.

“Amici e care amiche che mi seguite sempre con grande affetto, sento il bisogno di condividere con voi questo momento per me terribile. Da ieri la mia mamma non c’è più e io sono devastata dal dolore” – queste le sue parole in ricordo del suo caro scomparso.

Il profondo dolore della conduttrice

La madre di Milly è scomparsa a causa di un tumore al seno. Ed è proprio per questo motivo che la conduttrice ha voluto condividere con tutto il mondo il suo personale dolore. Ricordando l’importanza della prevenzione. La madre non si sottoponeva spesso ai controlli.

“Se mamma avesse scoperto in tempo il tumore al seno, che si è esteso poi ai polmoni, oggi potrebbe essere ancora tra noi” – queste le sue parole. Per sua madre c’è stato poco da fare dato che il tumore era già esteso per questo fa un appello invogliando le donne a visite costanti.