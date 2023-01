Grande Fratello Vip, la regia non è riuscita a censurare: scene bollenti in casa

Nella casa del Grande Fratello Vip alcuni vipponi si lasciano andare ad atteggiamenti da censura

Al Grande Fratello Vip le telecamere catturano dei momenti intimi tra due dei partecipanti che sono da censura. Quale delle coppiette che si sono formate nelle Casa ha dato spettacolo?

Tre sono le coppie al momento, la prima è quella litigarella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la seconda è quella molto tenera composta da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, e infine l’ultima. Nelle ultime settimane, dopo alcuni tentennamenti, sembra che Daniele Dal Moro abbia ceduto al fascino della bella Oriana Marzoli.

La nuova coppia

Oriana Marzoli ha provato ad avvicinare più volte Daniele Dal Moro, ma il ragazzo è stato molto frenato per mancanza di fiducia. Qualche tempo fa ha confessato alla Murgia: “Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono. Lei è molto solare, autoironica, si fa prendere in giro ed ha molto carattere, proprio come me e questo mi piace. Però per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso e lei mi dice delle cose”.

Il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto, e sebbene la venezuelana abbia dichiarato in confessionale: “Questo feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica (Nicole) mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace“, non c’è stato modo di tenerli lontani.

Alla fine l’ex tronista ha deciso di lasciarsi andare e provare a viversi la storia senza pensarci troppo, così parlando con i suoi amici ha ammesso: “Visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri. […] Con lei sto bene, ma questo non vuol dire che mi fidi. So che spesso gioca, ma ho visto anche dei lati belli“.

Al Grande Fratello Vip scene bollenti

E una volta deciso di lasciarsi andare, i due ragazzi lo hanno fatto davvero, decisamente. Qualche giorno fa si sono ritirati nella notte sotto le coperte, e dai video che circolano in rete si vede e si sente chiaramente che tra i due ci sono state delle effusioni.

Ma non solo sotto le coperte. Le telecamere successivamente hanno inquadrato i due chiusi dentro l’armadio, non si sa a far cosa. Certo è che la faccia di Daniele quando esce è alquanto sorniona, mentre Oriana fa l’indifferente.