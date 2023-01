Danni auto | Niente carrozziere: ti bastano 5 minuti per levarli

Righe e graffi nell’auto, che guaio! Non correre in carrozzeria: semplici mosse salveranno vettura e portafoglio.

Poche eventualità turbano l’animo degli appassionati di motori quanto gli antiestetici graffi sulla carrozzeria. Ravvisare degli sfregi sulla superficie della propria auto, in effetti, vanifica tutti gli sforzi impiegati per rendere gli interni impeccabili e profumati, e la vernice esterna lucida e immacolata.

Tuttavia, a chiunque è successo di ritrovare la propria auto malamente rigata: che si tratti di ciottoli rimbalzati sulla carrozzeria, o di un contatto con pareti, marciapiedi o altre vetture, poco importa. L’intervento del carrozziere, ovviamente, si rivela risolutivo nella maggior parte dei casi, e altrettanto gravoso sul portafoglio.

Scopriamo quindi come mascherare o debellare i fastidiosi graffi dalla propria vettura, almeno nei casi più lievi. Se l’abrasione nella vernice, infatti, appare troppo estesa e profonda, conviene rivolgersi in ogni caso ad un professionista del settore. Un semplice pasta, invece, può riportare la livrea dell’auto in condizioni ottimali, sempre che i graffi siano di natura superficiale: basta munirsi di molta pazienza e allenare la propria manualità!

Righe e graffi sulla carrozzeria: ecco gli step necessari per riportarla all’originario splendore

Fortunatamente, esistono in commercio numerosi prodotti dedicati al fai-da-te, in grado di risolvere il 90% degli inconvenienti quotidiani. Questa evenienza si applica anche al mondo dei motori, e in particolare delle carrozzerie graffiate: negli store specializzati è possibile reperire una speciale pasta abrasiva, adatta a riparare i graffi di dimensioni contenute.

Questo prodotto nasce con lo scopo specifico di agevolare gli automobilisti in crisi mistica, e promette di effettuare uno scrub superficiale alla zona di carrozzeria interessata. Basterà munirsi di un panno in cotone grezzo, oppure ovatta, e stendere con movimenti circolari la pasta attorno alla vernice sfregiata. Il prodotto fungerà da riempitivo nei solchi sulla carrozzeria, diluendo leggermente il colore circostante e “spalmandolo” nelle zone interessate.

Altri utili escamotages per evitare il carrozziere

Se il graffio risulta sottile e poco visibile, possiamo procedere all’applicazione di nuova vernice con un pennellino dalla punta fine. In questo caso, però, occorre fare attenzione alla tonalità: una gradazione di colore anche leggermente diversa dall’originale può spiccare all’occhio quanto il graffio stesso!

Per ovviare a questa eventualità, magari in attesa di tempi propizi per la risoluzione definitiva del problema, possiamo infine optare per un prodotto “polish”. Queste cere protettive, spalmate sopra l’abrasione, sigillano il graffio e proteggono la carrozzeria da un’eventuale ossidazione.