Pet therapy | Gli alpaca contro la depressione: chi sono questi animali misteriosi

La pet therapy è una pratica benefica che coinvolge esseri umani e animali: dopo cani e gatti, anche gli alpaca diventano 4 zampe del cuore.

La pet therapy non è certamente una branchia della medicina tradizionale, tuttavia apporta numerosi benefici agli utenti che ne usufruiscono. Impiegata in molte cliniche ed ospedali, tale pratica prevede l’introduzione in corsia di pet (solitamente cani e gatti), e i pazienti possono godere del loro contatto, in una scambio vicendevole di coccole e interazioni.

Negli ultimi anni, la pet therapy si è estesa anche agli allevamenti ad hoc di ovini e bovini: secondo alcune ricerche, molti mammiferi sono in grado di stabilire una connessione profonda con l’essere umano, a prescindere dal grado di addomesticamento. La notizia più sorprendente ed innovativa arriva dal Tirolo: nella Wildschönau per la prima volta anche gli alpaca entrano di diritto nel trattamento terapico dell’umore.

Alpaca per la pet therapy: ecco qualche curiosità su questo curioso mammifero

La pet therapy può essere svolta indifferentemente in interni, oppure in spazi outdoor, e apporta effetti immediati sullo stato d’animo dei pazienti. Il contatto con gli animali, infatti, allevia lo stress e distrae dal dolore fisico, placando inoltre gli stati di ansia intensa. Contribuisce inoltre a ridurre il battito cardiaco e la pressione sanguigna, liberando il corpo da condizioni quale depressione e turbamenti psicologici. La pet therapy, infine, consente agli utenti di socializzare, migliorando la qualità delle interazioni, e apporta effetti positivi su soggetti affetti da demenza senile, sindrome di Down e autismo.

A partire dalla stagione invernale 2022/2023, la “Tiroler Bio Alpakas“, nel distretto austriaco di Wildschönau, offre la possibilità di compiere destressanti gite a cavalcioni dei simpatici alpaca. Gli appassionati di trekking potranno quindi prenotare la loro escursione nel paesaggio innevato, e visitare la zone meno turistiche del Thierbacher Kogel, lungo 5,5 chilometri ed adatto perciò a grandi e piccini. La zona offre inoltre l’accesso a rinomate piste sciistiche, e gode perciò di una capillare rete di servizi a disposizione dei visitatori. La gita con gli alpaca rappresenta quindi la ciliegina sulla torta per una vacanza a base di natura e benessere.

Questi mammiferi, appartenenti alla famiglia dei camelidi, sono originari della Bolivia, del Cile e delle Ande, ma da anni vengono allevati anche in molte aziende del territorio italiano. Rinomati per la produzione di soffice lana, spiccano inoltre per il loro temperamento docile, mite ed affettuoso con gli esseri umani. Simili per aspetto ai lama, si rivelano inoltre molto espansivi e pazienti soprattutto con i bambini. Le sessioni di pet therapy presso la “Tiroler Bio Alpakas” possono essere prenotate nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, almeno fino al termine della stagione invernale.