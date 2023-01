Rughe e borse attorno agli occhi | Altro che cetrioli: é questo il frutto miracoloso

Rughe e borse sotto gli occhi, che guaio! Scopriamo assieme il frutto portentoso per eliminare i segni dell’età e della stanchezza.

Zampe di gallina e rughe di espressione sono un fenomeno naturale, destinato ad acuirsi con l’avanzare dell’età. Alimentazione, sane abitudini ed una corretta idratazione possono sicuramente aiutare l’organismo a mantenersi in forma, con effetti visibili anche sulla cute, ma queste accortezze talvolta non bastano.

I rituali di skin care sono ormai una prassi consolidata per milioni di donne, e ultimamente godono di ampia diffusione anche tra il sesso maschile. Prendersi cura di sé e del proprio aspetto, del resto, è una coccola che arricchisce l’autostima e regala momenti di relax al termine di lunghe e stressanti giornate di lavoro.

Si rivela perciò indispensabile ritagliare uno spazio dedicato nella propria beauty routine, un momento riservato unicamente alla cura della pelle. Possiamo dunque optare per i costosi prodotti industriali o biologici, oppure… Aprire la dispensa, e scoprire gli effetti stupefacenti di un semplice avocado!

Borse e rughe sotto gli occhi: avocado in pole position

L’invecchiamento della pelle, sostanzialmente, deriva da una ridotta produzione di collagene, che diminuisce sensibilmente con l’avanzare dell’età. La prevenzione gioca certamente un ruolo fondamentale nella cura della propria pelle. Per tale ragione, è indispensabile adottare alcuni semplici accorgimenti, avendo cura di mantenerli con costanza.

Innanzitutto, cerchiamo di dormire almeno 8-9 ore a notte: la mancanza di sonno è infatti la principale responsabile delle antiestetiche borse sotto gli occhi. In secondo luogo, attenzione alle diete e ai processi di dimagrimento: gli sbalzi di peso repentini possono svuotare non solamente la pelle del corpo, ma anche quella del viso, accentuando così i segni di espressione. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale: è infatti importante integrare cibi ricchi di collagene, come ad esempio mandarini, arance, kiwi, limoni, uva fragole e papaia. Possiamo inoltre consumare a volontà verdure come spinaci, cavoli, broccoli, barbabietole, scarole, cavolfiori, melanzane e pomodori.

Per quanto riguarda l’applicazione locale, molto spesso le riviste di moda suggeriscono l’impiego di rinfrescanti fette di cetriolo. In effetti, questo ortaggio contiene fino al 96% di acqua, nonché le vitamine C, E ed oli essenziali. Solitamente, basta affettare finemente un paio di dischetti di cetriolo, e porli poi sugli occhi per circa 10 minuti, e lo sguardo ritroverà un aspetto defaticato, la pelle tonica e nuovamente tesa.

Negli ultimi tempi, però, un altro vegetale ha scalzato il cetriolo dallo status di alleato numero 1 contro le rughe. L’avocado, a differenza del cetriolo, spicca per le sue proprietà idratanti e illuminanti, ed è considerato una vera panacea per il mantenimento di una cute sana e rimpolpata. Questo frutto ha al suo interno una pasta estremamente nutriente, e svolge inoltre un’azione decongestionante e addolcente sulla pelle affaticata. Basterà frullarne una piccola porzione, e applicarla sul contorno occhi, lasciandola in posa almeno 20 minuti. L’avocado, se utilizzato con costanza, ostacola inoltre la formazione di nuove rughe.