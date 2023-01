Antonella Clerici, la diagnosi non lascia scampo: “melanoma metastatico maligno” | Il dramma della conduttrice

La conduttrice milanese rivela la triste diagnosi, una notizia che l’ha completamente spiazzata. Scopriamo insieme i dettagli.

Antonella Clerici può vantante una carriera decennale. Con il suo carisma e la sua simpatia ha conquistato milioni di italiani, che apprezzano la sua onestà e il suo carattere aperto e diretto. Al momento è impegnata con il suo nuovo programma, È sempre mezzogiorno, trasmesso per la prima volta nel 2020.

Infatti la presentatrice aveva abbandonato La Prova del cuoco nel 2018, dopo ben 16 anni alla guida dello show che ha spianato la strada ai vari programmi di cucina. Antonella per un paio era stata sostituita sa Elisa Isoardi, anche se poi nel 2020 la Rai ha deciso di chiudere la trasmissione.

Antonella Clerici e la diagnosi

La conduttrice è molto attiva sui social, dove conta quasi un milione di followers. Proprio qui è solita condividere le sue avventure lavorative e i suoi momenti più belli passati insieme alla sua famiglia, che dal 2009 include anche sua figlia Maelle. Quest’ultima è nata dalla relazione con il ballerino e coreografo belga Eddy Martens, che la Clerici ha conosciuti in Marocco.

Era il 2006 ed è stato amore a prima vista. Anche se la loro storia è durata dieci anni nessuno avrebbe scommesso su di loro. Infatti la coppia ha ricevuto molte critiche sia per l’età di Martens, 14 anni più giovane di Antonella, sia perché l’uomo poi è finito per diventare uno degli autori de La Prova del cuoco, a quel tempo condotto sempre dalla presentatrice milanese.

La Clerici non ha mai nascosto il suo amore verso la figlia e la sua famiglia, che spesso dimostra anche suoi social con dediche amorevoli e commoventi. Nell’ultimo periodo è tornata sotto i riflettori per un episodio molto personale. Infatti ha parlato della morte della mamma, avvenuta nel 1995. Un vero e proprio shock per la donna perché avvenuta all’improvviso.

Infatti la mamma dopo alcuni giorni essere rientrata da una vacanza in Messico le è stato diagnostico un melanoma metastatico maligno e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La scomparsa prematura della mamma ha lasciato ovviamente un grande vuoto in Antonella, che però non smette mai di pensare a lei.

La Clerici all’epoca della scomparsa della madre aveva circa 30 anni e purtroppo quest’ultima non ha potuto assistere alla carriera decennale della presentatrice. Però da quel momento non smette mai di spiegare alla donne così come a sua figlia l’importanza della prevenzione.