Mike Bongiorno, il dramma colpisce la famiglia anche dopo la sua morte: la salma trafugata

Dopo la tragica scomparsa del presentatore, la famiglia ha dovuto sopportare un ulteriore dolore. Infatti, qualche anno dopo il feretro dell’uomo è stato portato via da un gruppo di ricattatori. Ecco cos’è successo…

Mike Buongiorno è stato uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana. Ha avuto una carriera lunghissima e costellata di grandi successi. Infatti, alcune scene sono rimaste impresse nella storia delle tv.

Una delle sue trasmissioni più celebri è stata sicuramente La ruota della Fortuna che ha fatto compagnia ai telespettatori per anni.

Quando è morto nel 2009 è stato uno dei momenti più tristi per gli italiani il pubblico italiano, infatti la commozione è stata grandissima, come se ad andare via fosse stato uno di famiglia.

Circa due anni dopo la morte dell’uomo, la famiglia ha dovuto affrontare un brutto colpo che ha rinnovato la sofferenza del lutto: la bara del conduttore fu infatti rubata da due ricattatori.

La salma trafugata di Mike Buongiorno: ecco cos’è successo alla famiglia del conduttore

Il dolore per la morte di Mike Buongiorno è stato fortissimo per gli italiani ma soprattutto per la sua famiglia. Il dolore si è rinnovato ancora quando nel 2011 nella notte del 25 gennaio è stata sottratta al cimitero di Dagnente sul lago Maggiore la salma del conduttore. L’uomo era morto qualche anno prima, l’8 settembre del 2009. Quello che successe ha sconvolto l’opinione pubblica perché è stato l’ennesimo atto spregevole nei confronti di una famiglia già profondamente segnata dal dolore. A trafugare la salma è stata sicuramente un gruppo di ladri professionisti che hanno spezzato la lastra del loculo e l’hanno caricata in una station wagon.

Com’è stato raccontato nell’inchiesta Rai: “Tra le ipotesi che andarono per la maggiore ci fu anche quella del satanismo. Perché il Piemonte è abbastanza noto per le tradizioni legate a pratiche sataniste e alla stregoneria. Io cercavo di presiedere il più possibile la zona del cimitero perché volevo capire. Transitavano in quei momenti personaggi particolari, come il veggente. Era un tipo estroso del paese che sosteneva di poter individuare il luogo preciso dove si nascondeva la salma, se solo avesse avuto un frammento di vestito o un oggetto di Mike Bongiorno, e collegare i suoi poteri soprannaturali per ritrovarlo”.

La bara è stata ritrovata un anno dopo a Vittuone, nelle vicinanze di Milano. Era stata abbandonata in un fontanile circa tre metri sotto terra. Due uomini hanno cercato di estorcere denaro alla famiglia di Mike Buongiorno ma, fortunatamente, sono stati rintracciati e arrestati. Dopo aver ritrovata la salma, i parenti del famoso conduttore hanno deciso di cremare il feretro e spargere le ceneri nelle valli del Cervino.