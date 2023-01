Ilary Blasi in Thailandia | Quanto é costata la sua vacanza? Da non credere

Ilary Blasi e la sua vacanza indimenticabile in Thailandia. Ma quanto costa il suo soggiorno meraviglioso? un prezzo incredibile

In molti vorrebbero trascorrere le vacanze in un posto meraviglioso come la Thailandia, un paradiso che non ha rivali rispetto ad altre mete, proprio come i tanti personaggi famosi che lo scelgono per i loro meritati momenti di relax. Una di loro è proprio Ilary Blasi, la famosa conduttrice de L’Isola dei famosi ed ex moglie di Francesco Totti, che ha scelto dopo la bufera con il Campione, di rifugiarsi in un questo posto paradisiaco. E’ vero, tutto molto bello, ma in molti si sono sempre chiesti quanto costerebbe una vacanza del genere?

La donna ha incantato tutti per le sue meravigliose foto postate sui social che, oltre a mettere in risalto la sua straordinaria bellezza, hanno attirato l’attenzione dei fan circa il posto in cui queste foto sono state scattate. Il posto, come già anticipato, fa riferimento alla Thailandia, nell’Isola di Koh Samui, al largo della costa orientale.

La Blasi ha scelto questo posto per le sue vacanze per godersi dei meritati momenti di relax dopo la bufera mediatica con il suo ex marito Francesco Totti. Tra Rolex rubati, borse nascoste e udienze a cui non si è ancora trovato un accordo consensuale, la conduttrice ha preferito staccare la spina per le vacanze natalizie e trascorrerle in questo posto famoso per le spiagge bianche e le numerose palme che regalano al pubblico uno spettacolo mozzafiato.

Ovviamente non mancano centri termali e hotel di lusso, proprio come quello in cui ha alloggiato la bella Ilary Blasi. Ma tanti vorrebbero sapere qual è il prezzo per una vacanza all’insegna del lusso come questa sopra descritta.

Ilary Blasi e il suo soggiorno: quanto è venuto a costare?

La Thailandia è una delle mete più scelte dai viaggiatori ma la vita sull’isola non è eccessivamente cara. Ilary Blasi ha scelto questo soggiorno per il Capodanno, ma ci sono tantissime offerte low cost per godere di una vacanza molto bella in alcune strutture accreditate.

Il budget giornaliero per una coppia, infatti, sarà intorno ai 125 euro a notte per alloggiare in un struttura accreditata. Inoltre, ci possono essere anche soluzioni più economiche capaci di far scendere il prezzo per diventare alla portata di tutti.

Per ciò che concerne il pranzo e la cena, basterebbero 20 euro per assaporare le prelibatezze della Thailandia e, i trasporti raggiungono 20 euro ma si potrebbero creare soluzioni interessanti per risparmiare. Sembra proprio che la meta scelta dalla conduttrice potrebbe trasformarsi in una vacanza low cost super fantastica.