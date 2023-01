Oggi è un altro giorno, il doloroso addio: Francesco Oppini fa piangere tutti

Ospite di Serena Bortone, Francesco Oppini commuove il pubblico in studio e da casa con le sue parole. Cosa ha detto il figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini è il figlio che Alba Parietti ha avuto dall’ex marito Franco Oppini. I due si sono innamorati sul finire degli anni 70 nonostante la differenza d’età. Al momento dell’incontro fatidico la showgirl ha solo 19 anni e l’uomo undici in più.

Ed è stata proprio la differenza d’età a causare la fine del matrimonio durato dal 1981 al 1990, allietato dalla nascita di Francesco, unico figlio della coppia, che oggi ha 40 anni ed è anche lui un volto presente ed apprezzato in tv, da figlio d’arte qual è. Il suo debutto è avvenuto nel reality La fattoria nel 2004, e più di recente è stato concorrente del Grande Fratello Vip, nel 2020. Oggi è telecronista e giornalista sportivo.

Francesco Oppini: le parole commoventi

Francesco Oppini è spesso ospite in alcuni programmi tv, ultimo dei quali Oggi è un altro giorno, dove in studio hanno ricordato la scomparsa dell’ex calciatore Gianluca Vialli, avvenuta il 6 gennaio 2023. Il figlio della Parietti ha raccontato, già in precedenza, dell’amicizia che legava la mamma al compianto Gianluca.

E quando la padrona di casa, Serena Bortone, gli ha detto di aver sentito Alba molto affranta per la morte dell’amico, Francesco ha ribattuto che sì, la madre ha preso molto male la notizia, e lo ha autorizzato a leggere un messaggio dell’ex calciatore arrivato lo scorso anno prima della semifinale con la Spagna.

Dice Francesco: “Rappresenta un po’ quello che Gianluca era come atteggiamento, cioè mettere sempre il noi davanti all’io. E la risposta era: ‘Ciao alba grazie per i complimenti e per le belle parole di supporto. Stiamo tutti cercando di andare oltre i nostri limiti e vedere cosa c’è dall’altra parte. Il bello comincia adesso, può davvero succedere di tutto, noi restiamo umili, fiduciosi e soprattutto felici ed orgogliosi di aver regalato a tutti coloro che amano la nostra Nazionale e la maglia azzurra dei momenti pieni di gioia e di soddisfazione'”.

Il messaggio

Il messaggio di Vialli fa piangere sapendo quanto poi è accaduto: “Andiamo avanti così tutti insieme, spero tu stia bene in vacanza, io mi sento in buona forma. Frequentare questo gruppo di lavoro, circondato da persone di grande spessore umano che si prendono cura di me, è sicuramente la medicina migliore e poi c’è Roberto (Mancini ndr) che è davvero fenomenale. Ti abbraccio con tanto affetto e ti voglio bene”.

Purtroppo questo tipo di medicina non è stato sufficiente a guarirlo dalla sua malattia, il tumore si è aggravato come sappiamo e lo ha strappato all’affetto dei suoi cari a soli 55 anni.