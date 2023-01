Orietta Berti la confessione sulla malattia mortale: “Un tumore al pancreas”

Orietta Berti ha svelato un segreto davvero inaspettato. L’opinionista del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a delle confidenze durante l’ultima puntata. I dettagli rivelati sono tanti ed erano sconosciuti fino a questo momento.

Scelta da Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 7. Il vero nome della cantante è Orietta Galimberti. Orietta è nata a Cavriago il 1 giugno 1943, ha dunque 79 anni di età, la sua altezza è 160 cm e il peso 65 kg. Il successo arriva per lei con la partecipazione a “Un disco per l’estate” nel 1965 in cui propone il singolo “Tu sei quello“. Nel corso della carriera è stata interprete di moltissime canzoni entrate nelle radio e nei programmi musicali italiani, prima tra tutte “Fin che la barca va“.

Per quanto riguarda la vita privata della cantante, è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini. Dal suo matrimonio solidissimo sono nati due figli: Omar, nel 1975 e Otis nel 1980. Orietta è anche nonna di una nipotina di nome Olivia, avuta dal suo secondogenito. Il modo in cui Orietta ha conquistato suo marito è ormai un aneddoto noto al grande pubblico, “Preparandogli un ottimo caffè al cioccolato”. Orietta vive in Emilia Romagna ed è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, non ha mai fatto trapelare troppe informazioni.

Il racconto di Orietta Berti sul suicidio di Luigi Tenco

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini prende in causa Ginevra Lamborghini riguardo la sua squalifica, a seguito di alcune dure affermazioni della ragazza riguardo a Marco Bellavia. Le conseguenze poi alle sue affermazioni non si sono fatte attendere.

La Lamborghini nei giorni precedenti la puntata, aveva infatti affermato che Bellavia l’avesse palpeggiata e, dunque, di meritarsi di essere bullizzato. Dopo la decisione degli autori di squalificare la ragazza è scoppiata in una vera e propria crisi per lei. Alfonso Signorini, a quel punto, ha cercato di calmare Ginevra chiedendo a Orietta di intervenire. La nota cantante, ha raccontato quindi la sua esperienza.

“Io tanti anni fa ho subito del bullismo nel mio lavoro, sono stata malissimo, il mio carattere solare mi ha permesso di guarire, ma io avevo una depressione che nessuno può spiegare. Quando Tenco ha scritto quel biglietto…”. In poche parole, dopo il biglietto ritrovato in camera di Luigi Tenco subito dopo il suicidio, Orietta Berti è stata ritenuta responsabile della morte del collega. La cantante in quel periodo ha vissuto momenti molto difficili e ha dovuto imparare ad essere forte, traendone un importante insegnamento di vita.