Amadeus asfaltato senza scrupoli proprio da lei: la frecciatina ha gelato tutti

Amadeus è pronto a partire con una nuova edizione di Sanremo, ma nel frattempo una donna famosa gli lancia una frecciatina che non può ignorare. Come reagirà il conduttore?

Tutto è pronto per il nuovo Festival di Sanremo, atteso dagli appassionati quanto dagli addetti ai lavori che ogni anno seguono con attenzione, passione ed entusiasmo la kermesse musicale.

E ogni anno prima, durante e dopo si sprecano le polemiche tra chi critica le scelte del direttore artistico, chi quelle della giuria, e chi si lamenta perché escluso dalla gara. Sarà per questo motivo forse che il conduttore Amadeus ogni volta dice che sarà l’ultima ma intanto è arrivato alla quarta conduzione e pare sia stato già confermato anche per la prossima.

Sarà quindi un Festival ricco di polemiche anche quello che sta per iniziare? Forse, a giudicare da quanto successo. Il direttore artistico è stato infatti bersaglio di una frecciatina da parte di una donna famosa. Ci sarà una replica? E cosa è successo?

La frecciatina rivolta ad Amadeus

Come detto spesso la polemica nasce dal “big” che ha visto rifiutata la sua esibizione, e anche quest’anno non sarà esente da critiche in tal proposito. Nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone tra gli ospiti c’è stata Fiordaliso, la nota cantante. Che non parteciperà al Festival di Sanremo.

Nel corso della sua intervista nella quale ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera, non poteva non toccare l’argomento Sanremo, al quale ha partecipato 9 folte fino ad ora. E ha così lanciato una frecciatina ad Amadeus. Rivolta alla padrona di casa ha infatti sottolineato: “Guarda quando compirò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della Fiorda. Io sono ancora di quella età che non va bene. Quando compirò 80 anni sono qui Ama, chiamami”.

Il motivo

Per quale motivo Fiordaliso ha detto queste parole? La cantante si riferisce alle ultime edizioni di Sanremo in cui Amadeus ha voluto sul palco tra i Big alcuni nomi non esattamente giovanissimi. Ad esempio nel 2020 è toccato alla 75enne Rita Pavone con il brano Niente (Resilienza 74). L’anno successivo è stata la volta di Orietta Berti, allora 78enne, con Quando ti sei innamorato.

Lo scorso anno sul palco è salita l’82enne Iva Zanicchi che ha cantato Voglio amarti. E nell’edizione che stiamo per vedere? I nomi dei prossimi Big avanti con l’età sono I cugini di Campagna, gruppo di cui due dei componenti arrivano a 76 anni. Nessuna speranza per Fiordaliso che di anni ne ha soltanto 66?