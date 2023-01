Mediaset, la rivelazione sul lutto in queste ore: aveva solo 43 anni | Una vera disgrazia

Un personaggio famoso del gruppo Mediaset alle prese con la morte improvvisa. Di chi parliamo e cosa è accaduto

Quando la morte colpisce all’improvviso è un vero dramma, soprattutto quando si è molto giovani. Negli studi Mediaset si piange per la perdita di qualcuno che giovane lo era, solo 43 anni.

Una scomparsa che ha colpito per la sua tragicità. Di chi stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo assieme.

Lacrime e lutto a Mediaset

Negli studi televisivi spesso gli ospiti piangono mentre raccontano i loro drammi e le loro vite. Dolori, tristezze e lutti che sovente provocano commozione anche nei padroni di casa. Non è raro infatti, durante un’intervista particolarmente toccante, trovarsi di fronte lo stesso conduttore che si lascia andare a lacrime di commozione.

Cosa che è accaduta durante il racconto della simpatica Valentina Persia, ospite a Verissimo, che ha commosso la bella Silvia Toffanin. Valentina ha raccontato il suo dramma e la sua perdita che ancora oggi le provoca molta sofferenza, quella del compagno Salvo, avvenuta prematuramente nel 2004 a soli 43 anni.

I due avrebbero dovuto sposarsi, e Valentina afferma: “Un amore finito non è un amore interrotto, rimane per sempre. Si cambia prospettiva” e aggiunge “Continuo a parlare con lui, a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me. Come credo che la tua mamma possa essere, e lo sarà, orgogliosa di te. È un amore comunque”.

La commozione di Silvia Toffanin

Quest’ultima affermazione ha commosso la padrona di casa, Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime al ricordo della perdita della mamma avvenuta circa due anni fa. Quindi la nota comica la incoraggia: “Scusami se mi sono permessa, ma io ti seguo tantissimo con i miei figli, il sabato e la domenica siamo sempre collegati ed è bello. Non vergognarti mai di quelle lacrime, perché le lacrime fanno parte dell’amore. Anche io piango spesso, perché il pianto è una dedica d’amore e io lo dedico, non soltanto a Salvo. Purifica l’anima ed è più bello sorridere dopo”.

La conduttrice, piangendo, le ha dato ragione, e ha lottato con le lacrime per poter riprendere il programma. La perdita di una mamma è un dolore insuperabile, e qualche tempo fa la compagna di Pier Silvio Berlusconi aveva detto al Fatto Quotidiano: “È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me. Mi manca”.