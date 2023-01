“Pippo Baudo è scomparso da poco” La drammatica rivelazione arriva da Vittorio Sgarbi | Succede tutto in diretta

È un po’ di tempo che Pippo Baudo non fa più delle rivelazioni pubbliche. Ecco che Vittorio Sgarbi fa una potente rivelazione che fa tremare tutti quanti: “Pippo Baudo è scomparso da poco”

Pippo Baudo è sicuramente il più grande conduttore della storia Rai nonché quello che detiene il record per numero di Sanremo presentati.

Da qualche tempo l’uomo però è scomparso della televisione e ha deciso di ritirarsi a vita privata. Infatti, lo scorso anno ha persino deciso di declinare l’invito di Amadeus a partecipare a Sanremo.

Suo figlio ha deciso di tornare a vivere in Italia dopo essere stato per tantissimo tempo in Australia in modo da stare più vicino a suo padre.

Vittorio Sgarbi ora fa una terribile rivelazione sul conduttore durante una puntata di Oggi è un altro giorno e tutti restano senza parole…

Vittorio Sgarbi lo rivela a tutti quanti in diretta con Serena Bortone: “Pippo Baudo è scomparso da poco”

Vittorio Sgarbi è stato ospite da Serena Bortone nel suo programma Rai “Oggi è un altro giorno” e in quell’occasione ha fatto una terribile gaffe che ha causato la creazione di una fake news sui social network e che riguarda Pippo Baudo. Nel corso della puntata, il famoso critico d’arte ha deciso di ripercorrere la sua carriera e della sua vita privata. Ha parlato dei suoi rapporti familiari, della sua amatissima mamma e dei colleghi con cui ha lavorato durante i lunghi anni nel settore della critica d’arte.

A un certo punto, mentre ripercorreva la sua vita, ha iniziato a parlare del presentatore siciliano e poi ha aggiunto: “Pippo Baudo è scomparso da poco”. Questo ha suscitato un grandissimo stupore all’interno dello studio televisivo, Serena Bortone ha immediatamente pensato a una battuta infelice da parte di Vittorio Sgarbi. In realtà, l’uomo era davvero persuaso dal fatto che il noto conduttore fosse morto e ha infatti esclamato: “È scomparso o no? È vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri”. La conduttrice ha deciso di interrompere le elucubrazioni del critico d’arte, dicendogli: “Ma smettila, certo che è vivo! Diciamo che gli allunghiamo la vita”. Sgarbi, visibilmente sorpreso, ha provato a rimediare: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”.

È probabile che Vittoria Sgarbi sia stato vittima della fake news circolata durante la scorsa estate sui social network. Infatti era da un po’ di tempo che il conduttore non appariva in qualche trasmissione pubblica e iniziò a girare la voce che l’uomo soffrisse di una grave malattia e che per questo motivo fosse poi morto. Inoltre, il fatto che suo figlio Alessandro fosse tornato in Italia non ha fatto che alimentare quella voce.