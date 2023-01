Addio Gianni Sperti, il comunicato arriva così: potrebbe non esserci più nulla da fare

Si moltiplicano le voci secondo le quali Gianni Sperti sta per dare l’addio definitivo alla trasmissione Mediaset “Uomini e Donne”. Ecco cosa succede…

Gianni Sperti è sempre stato al centro dei riflettori da quando ha sposato Paola Barale. I due sono stati insieme per circa quattro anni, poi hanno divorziato all’inizio degli anni 2000. Da quel momento in poi le voci sulla presunta omosessualità dell’uomo di sono moltiplicate.

Francesca Fagnani durante un’intervista a Belve ha chiesto a Paola Barale se l’avesse stupita di più la voce sulla sua presunta omosessualità o su quella dell’ex marito. La donna ha risposto: “Allora, emh, io odio il gossip a prescindere e non seguo il gossip sul mio ex marito. Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però”. Inoltre, ha aggiunto che i suoi ex non erano stati leali perché non avevano mostrato la sua vera natura.

Inoltre, nel 2020 durante una lite con un’ex dama del Trono Over, il ballerino aveva detto una frase sospetta: “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti’, come se io fossi uno che ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi, mi ha offeso in maniera pesante”. Questa frase non è mai stata chiarita dall’uomo. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se fosse gay, lui ha risposto: “Anche se lo fossi per me non è un argomento che deve per forza fare notizia”.

Eppure, ancora oggi l’uomo è single. Così ha motivato la cosa: “È proprio questo il problema, non mi piace nessuno ma non mi sforzo nemmeno per cercare di trovare una persona. Sono ancora single, e più passa il tempo più diventa difficile pensare di vivere in coppia”.

Gianni Sperti: sta per arrivare l’addio definitivo a Uomini e Donne?

Gianni Sperti si è di recente fatto intervistare per la rivista settimanale Uomini e Donne. Il ballerino ha avuto una carriera molto lunga nel mondo della danza e poi ha deciso di lavorare stabilmente per la televisione italiana. Prima ha lavorato in La Sai Ultima?, poi per Buona Domenica fino a che non è entrato stabilmente tra i professionisti di Amici di Maria De Filippi.

Tuttavia, a partire dal 2000 è diventato opinionista per il date show di Canale 5 Uomini e Donne, dove lavora tutt’oggi. Nel corso degli altri ha anche conquistato un discreto successo sui social network, dov’è molto seguito e ammirato. La popolarità è arrivata sicuramente con il programma di Maria De Filippi. Tuttavia, potrebbe lasciare per sempre il programma perché sembra interessato a cambiare di nuovo il corso della sua carriera.

Infatti, come ha raccontato alla rivista, il cambiamento potrebbe arrivare già a partire dal 2023. L’uomo ha detto: “Personalmente e professionalmente mi piacerebbe sperimentarmi, mettermi alla prova. Spero che il prossimo anno mi porti qualche novità perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli”. Che questo sia l’addio definitivo al date show per il ballerino? Lo scopriremo solo nel corso del prossimo anno.