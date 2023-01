Amici, il volto del programma finisce in ospedale: il motivo è da lacrime

Aka7even in pochi conoscono la tragica storia che riguarda l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Adesso qualcosa di drammatico l’ha segnato nel profondo. Scopriamo insieme qual’ è stato l’avvenimento che lo ha cambiato.

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense il 23 ottobre 2000 ed è l’ultimo di una famiglia numerosa, cinque figli. Luca non è nuovo al mondo della musica, nel 2017 è stato concorrente ad X Factor. Il ragazzo proponeva uno stile musicale e un look diverso.

Da quando ha lasciato la scuola di Maria De Filippi, Aka7even non è stato un attimo fermo. Cantante amatissimo e molto seguito, le sue canzoni sono sempre nella top list dei brani più ascoltati e scaricati. Ma la sua vita non è stata sempre così semplice.

Aka7even finisce in coma a seguito di una crisi epilettica causata da una terribile infezione che aveva colpito il cervelletto. Il cantante resta in un letto d’ospedale per 7 giorni, attaccato alle macchine per tenerlo in vita. Il giovane poi si è ripreso miracolosamente.

Aka, quando ha lasciato l’ospedale ha capito che il suo futuro era avere a che fare con il mondo della musica e ha tentato sempre di entrare a farne parte. Visti i risultati raggiunti oggi, possiamo dire che ha fatto un ottimo lavoro, contro ogni aspettativa.

Aka7even in ospedale

Aka7even ha fatto visita al Policlinico San Donato Milanese, dove ha intrattenuto i piccoli ricoverati del reparto di cardiochirurgia pediatrica, per regalare loro un momento di gioia e felicità. Il giovane artista ha intrattenuto i bambini con la sua chitarra e le sue canzoni.

Aka lo vediamo in uno scatto su uno dei suoi profili social, dove saluta una bambina in braccio alla sua mamma. “So per esperienza quanto sia difficile affrontare periodi come questi…Non mi è nuovo questo luogo…Nel 2008 ci sono già passato...Purtroppo non tutti sono fortunati, avere la possibilità di regalare un sorriso o un momento di spensieratezza in situazioni così difficili a tutte le famiglie.”

Queste le parole del cantautore in uno dei suoi post. “I miei genitori mi hanno cresciuto con il pensiero di dover donare agli altri senza volere nulla in cambio, perché o lo fai col cuore, o non lo fai…È importante per queste persone sorridere e staccare la mente da ciò che vivono quotidianamente…Se avete la possibilità di donare un sorriso a chi ne ha bisogno, fatelo…Vi renderà una persona migliore non agli occhi degli altri, ma ai vostri..” Parole toccanti che hanno riempito il suo instagram di “like” e commenti di rispetto.