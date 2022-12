Pippo Baudo, l’addio alla fine è arrivato: non sembra esserci più nulla da fare per lui | Lacrime a fiumi

È arrivato il momento di dire addio all’iconico conduttore Pippo Baudo? Da tempo non si vede più

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, da tutti conosciuto come Pippo, è il presentatore più longevo della televisione italiana. Nei suoi 86 anni di vita sono tante le sue conduzioni, da Settevoci a Canzonissima, da Fantastico a Domenica In, fino al Festival di Sanremo, che ha presentato ben 13 volte tra il 1968 e il 2008 e ne è stato direttore artistico per sette edizioni.

Nella vita privata ha avuto diverse compagne: Mirella Adinolfi, dalla quale ha avuto il figlio Alessandro nel 1962 che ha riconosciuto solo nel 1996, la prima moglie Angela Lippi, dalla quale è nata Tiziana nel 1970, che gli fa da segretaria ed assistente. E poi ancora Alida Chelli, Adriana Russo e la seconda moglie Katia Ricciarelli, sposata nel 1986 e da cui si è separato nel 2004 per poi divorziare nel 2007.

Pippo Baudo che fine ha fatto

In molti sono preoccupati per la salute di Pippo Baudo, che da tempo non si vede in tv. Sembra che l’anno scorso abbia declinato l’invito di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo per problemi ad un ginocchio, e a parlare delle sue condizioni di salute è stato lo stesso figlio Alessandro.

L’uomo nel corso di un’intervista a Di Più ha confessato di essersi trasferito in Italia dall’Australia, dove viveva da molti anni, proprio per stare vicino al padre. Quindi Pippo sta male? Ha bisogno di essere accudito? Pare di no, è semplicemente l’età che avanza a preoccupare il figlio che ha preso questa decisione, come ha confessato: “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”.

Insomma, Pippo Baudo si è ritirato dalle scene ma non c’è nessun serio motivo, è solo l’età che lo ha portato a prendere questa decisione. Difficilmente lo vedremo ancora in tv, comunque.

Il racconto del figlio

Alessandro Baudo qualche anno fa ha deciso di raccontare la sua storia a Domenica Live, dove ha confessato della sua infanzia con un padre che solo successivamente ha scoperto non essere quello vero, ovvero Tullio Formosa, marito della mamma Mirella Adinolfi: “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Solo alla morte di Formosa ha scoperto la verità: “Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta”.