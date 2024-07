Codice della Strada, il multone da 12.000€ che rischiano migliaia di automobilisti ogni giorno | È la combo che ti fa rimanere in mutande

Con il Nuovo Codice della Strada, rischi una multa fino a 12 mila euro. Attenzione a non commettere queste infrazioni.

Di recente il Codice della Strada ha subito delle importanti modifiche. Lo sanno bene gli automobilisti che hanno ormai imparato a fare i conti con questi cambiamenti e con sanzioni molto più severe. Un inasprimento delle sanzioni era inevitabile, per raggiungere lo scopo lanciato in campo dall’Europa.

L’Unione Europea ha evidenziato come, tra i suoi intenti ci sia quello di azzerare, in maniera quasi totale, quelli che sono i sinistri che ogni anno si verificano sulle strade italiane e degli altri stati europei.

La convinzione è quella che, con sanzioni molto più severe sia possibile riuscire ad avere un maggior rispetto delle regole. Una deduzione che potrebbe anche essere veritiera, anche se occorre, in effetti, aspettare alcuni mesi prima di poter dire di aver avuto il risultato sperato.

Ci sono infrazioni che sono punite piuttosto duramente e proprio ad esse occorre prestare attenzione si non si vuole vedere il proprio conto corrente letteralmente prosciugato. In alcuni specifici casi le sanzioni potrebbero arrivare addirittura a 12 mila euro, un vero e proprio salasso.

Le infrazioni che prevedono delle sanzioni di gran lunga maggiori

Rispetto al passato per alcune infrazioni sono state previste delle sanzioni molto più severe. Proprio a questo si accennava in precedenza. Nel mirino del Nuovo Codice della Strada ci sarebbe finita, la guida in stato d’ebrezza, ma anche l’eccesso di velocità. In entrambe i casi sono state previste delle multe salate, oltre che dei provvedimenti accessori.

Ma molta attenzione la si pone anche all’utilizzo dei dispositivi mobile mentre si è alla guida. In tutti questi casi, mettendo in atto comportamenti completamente sbagliati, si mette in pericolo se stessi e anche tutti gli altri utenti della strada.

Il maxi multone che non ti lascia scampo

In realtà per arrivare a una sanzione così elevata occorre rendersi protagonisti di diverse infrazioni. In particolare ci sarebbero due diversi comportamenti che porterebbero a multe con un valore superiore a quello di 5 mila euro. Ovviamente maggiori saranno le aggravanti e superiore sarà anche la multa da pagare.

In particolare ci si riferisce alla guida senza patente e quella senza polizza assicurativa. In questi specifici casi si può rivedere una multa dal valore fino a 12 mila euro. Un vero e proprio salasso.