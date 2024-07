Airbnb, addio festini questa estate: con la sua tecnologia anti-party tutti a casa in relogioso silenzio | E tu che pensavi già alla serata

Nuove regole imposte grazie a una tecnologia all’avanguardia: niente più feste dentro la casa-vacanze, ti beccano subito.

Siamo a ridosso dell’estate e si è iniziato a parlare molto dei servizi di Airbnb, o anche di eventuali simili piattaforme, visto che l’aria di denuncia sul web inizia ad avere una portata che rivela un fenomeno: si tratta di molti utenti che affittano case e le lasciano in situazioni disastrose.

Molti sono gli host che hanno iniziato a documentare il modo in cui i propri ospiti lasciano le case, e non parliamo solamente del letto non fatto oppure di un po’ di disordine, ma di un vero e proprio scempio.

Sono diverse, infatti, le persone che non rispettano la proprietà altrui e organizzano anche feste, nonostante sia vietato: in questo modo disturbano il vicinato e non solo, spesso non ripuliscono lasciando la casa in una sporcizia impensabile anche dopo solamente una o due notti.

Per tutti questi motivi, Airbnb si è preoccupata di mettere a punto una tecnologia che riesce a identificare quali sono le prenotazioni “a rischio“: ecco in che modo e come potrà influenzare il futuro prossimo della piattaforma.

Le novità della piattaforma hosting AirBnb

Molti la scelgono per i prezzi convenienti rispetto a quelli degli hotel e la mancanza della necessità di una reception sempre attiva: Airbnb ha conquistato in pochissimi anni il mercato turistico fidelizzando clienti su clienti grazie anche al suo sistema di recensioni “reciproco”. Infatti sia gli host che le persone ospitate possono dare un punteggio e una recensione l’uno all’altro.

Sembra, però, che questo metodo non basti più per contenere la maleducazione di alcuni ospiti, che organizzano feste rendendo il periodo estivo un vero incubo per il vicinato: per questo motivo è stata messa a punto una tecnologia nuova che permette l’identificazione di prenotazioni “a rischio”, ecco in che modo.

Una tecnologia che ti aiuta a evitare un disastro

La nuova tecnologia è stata già testata, ad esempio ha dato in Spagna degli ottimi frutti. Airbnb riesce a identificare una serie di fattori di rischio per ogni prenotazione, avvisando l’host quando una richiesta potrebbe portare a risultati nefasti.

Avere ospiti educati e rispettosi, infatti, è altrettanto importante che trovare host disponibili: specialmente quando si affitta una abitazione privata, i costi di pulizia possono lievitare; inoltre i vicini non sono tenuti a sopportare il caos che si dovesse creare nel tuo appartamento e potrebbero creare problemi.