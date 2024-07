Un residuo di spazzatura spaziale gli sfonda il tetto di casa | Chiede 76.000€ di danni alla Nasa

Una famiglia si è vista sfondare il tetto di casa da un detrito spaziale appartenente alla Nasa: una tragedia sfiorata. Il risarcimento è altissimo.

Una tragedia sfiorata, per quanto assurda e inusuale. Un fatto che può accadere a tutti, seppur molto raramente. Una famiglia si è vista sfondare il tetto di casa da un detrito spaziale.

Nello spazio in effetti di detriti ce ne sono tantissimi: tutti i satelliti desueti, le navicelle, le sonde. Ogni cosa che è stata dismessa, è rimasta a vagare nel cosmo.

In teoria nulla è lasciato al caso. Gli esperti, così come gli ingegneri della Nasa, fanno dei calcoli precisissimi per stimare come questi oggetti abbandonati nello spazio si disintegrano e prendono fuoco a contatto con la nostra atmosfera, qualora dovessero rientrare.

Questa volta però qualcosa deve esser andato storto. E avrebbe potuto causare una vera tragedia.

Spazzatura spaziale: la tragedia sfiorata

La notizia è stata riportata anche da El Pais, che raccoglie le osservazioni dell’ avvocato della famiglia colpita. Mica Nguyen Worthy dello studio legale Cranfill Sumner afferma: “I detriti spaziali sono un problema reale e serio a causa dell’aumento del traffico spaziale negli ultimi anni. I miei clienti stanno cercando un risarcimento adeguato per compensare lo stress e l’impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite. Sono grati che nessuno sia rimasto ferito fisicamente a causa di questo incidente, ma una situazione di ‘quasi incidente’ come questa avrebbe potuto essere catastrofica”.

Ma cosa è successo? Si tratta di un pezzo che proviene da una Stazione Spaziale Internazionale che gli addetti della Nasa hanno utilizzato nel marzo 2021. Alla fine di un’operazione con un braccio robotico usato per “liberare un pallet di carico contenente batterie obsolete”, sono state lanciate nello spazio circa 2.600 chilogrammi di spazzatura spaziale.

Il risarcimento cospicuo

Ebbene, tre anni dopo quel lancio di spazzatura, uno degli oggetti che ne facevano parte è arrivato sulla terra, attraversando indenne l’atmosfera. E ha sfondato il soffitto e il pavimento della casa di Alejandro Otero in Florida. Come ha ricordato l’avvocato: “Se i detriti avessero colpito qualche metro in un’altra direzione, ci sarebbero stati feriti gravi o mortali”. L’oggetto è, riporta El Pais “un oggetto cilindrico realizzato in lega metallica Inconel, alto circa 10 centimetri e con un diametro di 4 centimetri, del peso di circa 700 grammi”.

I signori Oteros, tramite il loro avvocato, chiedono “il risarcimento dei danni materiali non assicurati, il risarcimento per l’interruzione dell’attività, il risarcimento per il disagio emotivo/mentale e i costi dell’assistenza di terzi necessaria nel processo”. Non è chiaro a quanto ammonti la cifra, ma i media stimano circa 80.000 dollari (più o meno 75.000 euro). Una storia davvero assurda.