Questa piccola chiavetta USB è la nuova arma preferita dagli hacker | Se ne vedi una in giro allontanati subito

Questa chiavetta USB di piccole dimensioni sembra proprio essere la nuova arma degli Hacker, attenzione se ne vedi una in giro.

Se c’è qualcuno da temere in questi ultimi anni, sicuramente questi sono gli hacker. Questi geni dell’informatica sono in grado di entrare all’interno dei nostri dispositivi, appropriarsi dei nostri dati e utilizzarli a loro piacimento. Tutto questo succede in un periodo in cui si pone molta attenzione nei confronti della privacy e della protezione dei propri dati.

Eppure gli hacker a volte sembrano essere in grado di essere indisturbati. Con dei trucchi che in pochi conoscono, riescono ad accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, creando anche ingenti danni.

Questa volta la loro alleata sembra essere una piccola pennetta USB, come ce ne sono tante in commercio. La chiamano Flipper Zero e in realtà lo scopo per cui è stata progettata è completamente diverso da quello per cui effettivamente viene utilizzata.

Flipper Zero è uno degli dei dispositivi più popolari per tutti coloro che hanno cuore la sicurezza dei dispositivi elettronici, per chi lavora proprio su questo fronte. peccato che poi però anche gli hacker hanno capito come utilizzarla a loro favore, questo ha esposto tutti a un’importante rischio.

Di cosa si tratta

Flipper Zero in buona sostanza è un dispositivo di piccole dimensioni, con un design che ricorda molto quello del Tamagotchi con cui i nati negli anni 80/90, hanno giocato abbondantemente. Ma nonostante il suo aspetto questo non è affatto un giocattolo, infatti all’interno di questo piccolo accessorio sarebbero presenti moltissime funzionalità avanzate.

Il mona so sostanza quello che dovrebbe permettere questa pennetta è la possibilità di manipolare i protocolli di comunicazione. In modo suo interno permettono di interagire con i protocolli wireless e il piccolo schermo presente nella parte anteriore permetterebbe un semplice utilizzo.

Sembra essere perfetto per gli hacker

La capacità di questo dispositivo di accedere all’interno delle reti Wi-Fi e di qualunque sistema di sicurezza avanzato, ha fatto in modo che esso venisse eletto come l’elemento preferito da parte degli hacker.

Purtroppo uno strumento educativo, è diventato il miglior complice di coloro che vogliono accedere ai sistemi per scopi illeciti. Peccato che Flipper fosse pensato per migliorare i dispositivi elettronici e il loro utilizzo.