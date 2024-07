Cosa devi lasciare nella cassaforte dell’hotel per essere sicuro di non dimenticare nulla di prezioso | Il trucco per salvare migliaia di euro

A rivelarci tutto è una esperta di viaggi, ovvero un’assistente di volo: ecco cosa bisogna sempre lasciare nella cassaforte.

Siamo giunti a quel momento in cui gli italiani iniziano ad andare in ferie: c’è chi sceglie luoghi e strade meno battuti, chi invece si reca in villaggi affollati o viaggia alla ricerca della movida, dirigendosi verso isole come Ibiza o Mykonos.

Qualunque tipo di vacanza scegliate, troverete nel 99,99 per cento dei casi una cassaforte all’interno della vostra camera o in alcuni appartamenti presi in affitto: molti sottovalutano l’utilità delle casseforti e tendono a non utilizzarle, invece una assistente di volo, che di viaggi se ne intende eccome, ha rivelato per quali tipi di oggetti è raccomandabile utilizzarla.

L’assistente di volo in questione, nello specifico, è anche influencer su Tik Tok e altri social network: sulle piattaforme rilascia tutti i trucchetti più utili per una vacanza comoda e soprattutto in sicurezza, oltre che senza preoccupazioni.

Ha parlato nello specifico proprio dell’utilità della cassaforte presente nelle camere degli hotel: ecco quali sono gli oggetti che la hostess consiglia di lasciare sempre protetti all’interno della cassaforte.

I trucchi per un viaggio di successo: la hostess rivela tutto

Oltre a parlare della cassaforte, la ormai nota assistente di volo ha rivelato anche una serie di altri accorgimenti che è sempre bene avere quando si viaggia: tra questi ce ne è uno davvero utile che riguarda la possibilità di dimenticare un oggetto all’interno di un cassetto del comodino o armadio della camera di hotel. “Preoccupato di dimenticare qualcosa dal tuo armadietto?” scrive all’interno del video, e poi “Mettici il tacco/la scarpa e non lo dimenticherai!”.

Tra i suoi consigli vi sono anche degli utilizzi alternativi per certi oggetti che fanno parte del normale set di cortesia di un albergo: ad esempio la hostess rivela come le cuffie da doccia possano essere utilizzate come copriscarpe o come protezione per il telecomando, per evitare la proliferazione di germi. Ecco, invece, quali oggetti bisogna chiudere in cassaforte.

Evita dimenticanze o furti, usa la cassaforte

La hostess suggerisce come prima cosa di giungere in hotel e subito dopo il check in chiudere all’interno della cassaforte gli oggetti di valore: i soldi, i gioielli, documenti vari (id, passaporti etc.).

Sono 8 in tutto i trucchi presenti nel video: tra questi uno spiega come chiudere delle tende difettose, come far attivare l’elettricità senza la propria chiave della stanza e come caricare il telefono se abbiamo dimenticato il cavo.