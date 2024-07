Di che colore è la tua lingua? Tienila sott’occhio prima che sia troppo tardi

Hai mai controllato allo specchio di che colore è la tua lingua? Possibili variazioni potrebbero essere un campanello d’allarme.

La lingua è uno dei muscoli più utilizzati nel nostro corpo, eppure è il meno considerato, nonostante la sua importanza.

Ha un ruolo fondamentale nella masticazione e nell’articolazione del linguaggio, nonché nella percezione del gusto e nella consistenza e temperatura del cibo.

Lunga circa 8 centimetri negli adulti, è composta da ben 17 muscoli che lavorano assieme, instancabilmente per tutto il giorno. Ogni tanto, dalle un’occhiata.

Lo sapevi che il colore della lingua può essere un indicatore del tuo stato di salute? Di che colore è la tua? Corri a controllare.

Il colore della lingua indica il tuo stato di salute

Il colore della lingua è un indicatore dello stato di salute dell’individuo. Alcuni ricercatori dell’Università dell’Australia Meridionale e della Middle Technical University of Iraq hanno condotto degli studi. Utilizzando tecnologie avanzate e analizzando le immagini di 50 pazienti, attraverso la loro sola lingua ne hanno diagnosticato la malattia con una precisione del 94%.

Ma di che colore deve essere una lingua sana? Rosa chiaro, anche se alcuni gruppi etnici presentano colorazioni diverse. Per esempio tra africani, asiatici e mediterranei, dove potrebbe essere anche viola e persino marrone.

Quando ti devi preoccupare

Invece in alcuni casi sarebbe meglio che tu ti rivolgessi al medico. Perché se la patina bianca che a vote ricopre la nostra lingua è del tutto normale, altri colori non lo sono. Per esempio una lingua marrone o nera, detta anche lingua nera pelosa. Il portale Farmacovigilanza.eu spiega che: “è una condizione medica benigna prevalentemente asintomatica, caratterizzata da ipertrofia e/o ridotta desquamazione delle papille filiformi presenti sul dorso linguale, che appare colorato dal marrone scuro al nero. La lingua villosa può presentarsi anche bianca, verde, blu o gialla. La particolare colorazione sembra dovuta all’accumulo di batteri o funghi pigmentati all’interno delle papille filiformi eccessivamente allungate”. Può essere causata anche da assunzione di antibiotici, fumo o consumo eccessivo di caffè e tè nero.

Mentre macchie o ulcere bianche potrebbero essere un sintomo di candida orale che è spesso associata a diabete, HIV, o semplicemente all’ uso di protesi o trattamento con antibiotici. Mentre le ulcere rosse o gialle possono indicare mughetto o, nei casi più gravi, cancro orale. Infine se la tua lingua è rosso vivo potresti avere una carenza di vitamina B12. Prenditi cura della tua lingua, puliscila spesso per rimuovere batteri e detriti che vi si accumulano e per farlo utilizza il raschietto per lingua, molto più efficace di uno spazzolino.