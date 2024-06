Etilometro, questo è l’unico caso in cui è possibile contestare e annullare il verdetto | Non dimenticare mai di circolare con questo foglio

In un unico caso puoi contestare la multa da etilometro che ti è stata consegnata. Ecco quando hai il diritto a contestare la sanzione.

Con il nuovo codice della strada è stato previsto che coloro che vengono trovati al volante in evidente stato di ebrezza, ricevono delle sanzioni molto più severe. Il principio si applica soprattutto nel caso in cui vi sia recidiva. Quindi coloro che sono trovati per più di una volta alla guida è stato di ebrezza e rischiano veramente grosso.

Un provvedimento a questo che cerca di rendere le nostre strade molto più sicure. In effetti occorre ricordare che di guidare dopo aver consumato alcol in ingenti quantità, potrebbe esporre a un rischio maggiore.

Quindi per rendere l’automobilista più disciplinato era indispensabilmente intervenire sulle sanzioni che rischia in caso di comportamenti al di fuori di quelli permessi.

In genere per controllare il tasso alcolemico presente all’interno del corpo dell’automobilista, viene utilizzato uno strumento noto come etilometro. Ma negli ultimi anni si sta evidenziando che potrebbero esserci dei casi in cui il risultato che se tiene non è accurato come dovrebbe essere. Proprio da questo deriverebbero una serie di contenziosi che si sono venuti a creare in merito, con l’automobilista che cerca di far valere i suoi diritti ee avere di nuovo la sua patente.

Il valore dell’etilometro in caso di problemi gastrici

Di recente la Corte di Cassazione si sarebbe espressa su un fatto realmente accaduto. Un’automobilista avrebbe presentato il ricorso in seguito a una funzione comminatagli per via di un alcol test positivo. L’uomo avrebbe avanzato l’ipotesi che l’alcoltest fosse positivo per via del suo soffrire di Acalasia esofagea. Tale patologia porterebbe a un ristagno di liquidi all’interno dell’intestino, quindi è possibile un controllo della presenza di alcol positivo.

Insomma come potrebbe essere possibile qualcosa di questo genere? Infatti la Corte di Cassazione si è detta completamente contraria a quest’idea.

Cosa specifica la sentenza

Quindi l’automobilista è stato condannato a sei mesi di reclusione, oltre un ammenda di 1500 €. Ciò che giudice hanno evidenziato e che gli agenti di polizia che avevano fermato l’automobilista, non solo avevano provveduto all’etilometro, ma controllando l’atteggiamento e l’aspetto dell’automobilista avrebbero comunque potuto rilevare uno stato di alterazione.

Diverso invece il discorso perché vomita poco prima di essere sottoposto all’alcol test.in questo specifico caso è possibile che esso dia un risultato sbagliato rispetto a quella che è la verità.