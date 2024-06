Premi questo tasto dello smartphone: la polizia consiglia a tutti di farlo per evitare che si rubino tutti i dati

La polizia in persona consiglia di premere questo pulsante sullo smartphone per riuscire ad evitare il furto dei dati.

Negli ultimi mesi ci siamo trovati spesso a parlare di quelle che sono le truffe che passano attraverso le pagine web o comunque attraverso quello che è il dispositivo che utilizziamo in maniera quotidiana per comunicare con chiunque abbia un legame con noi, che si tratti di amici, parenti o colleghi. Fare a meno del nostro smartphone, di sicuro non è possibile, ma il problema maggiore è che è spesso lui a metterci in pericolo.

All’interno di ognuno dei nostri dispositivi sono presenti una serie di dati sensibili, su conti correnti e account che se entrano in possesso delle persone sbagliate, ci espongono a un notevole rischio.

Proprio per questo motivo si consiglia di fare attenzione a quello che si fa con il proprio dispositivo, le pagine che si visitano, i consensi che si danno. Di recente si è diffuso un termine utilizzato per descrivere una truffa che viene messa in atto, nei confronti dei cari utenti. Si tratta di bluesnarfing il nuovo metodo che i criminali utilizzano per entrare in possesso dei tuoi dati.

Molto utilizzata dai malintenzionati, occorre prestare molta attenzione.

Quali sono i dettagli della truffa in questione

In realtà, anche se a noi sembra essere complicata, questa tecnica è molto semplice. Gli hacker si avvalgono della connessione bluetooth dell’apparecchio per entrare in contatto con lui e con i dati al suo interno anche a molti metri di distanza.

Una minaccia questa, che ad oggi sembra essere molto più comune di quello che si possa pensare, proprio per questo motivo la Polizia ha dovuto lanciare l’allarme a riguardo. Solo mettendo i cittadini in allerta è possibile prevedere eventi spiacevoli.

I rischi e come difendersi

In questo specifico caso la prevenzione si rivela essere veramente molto importante, forse l’unico modo che si ha a disposizione per riuscire a proteggere i dati che si hanno all’interno del proprio dispositivo mobile. Quindi come ci si difende?

La polizia sottolinea come, mantenere il bluetooth disabilitato quando non viene utilizzato è l’unico modo per ridurre al minimo i rischi. Le connessioni espongono l’utente ad importanti rischi che si possono comunque prevedere.