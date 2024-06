Posto di blocco: scommettiamo che anche tu hai dimenticato questo bollino? Non cascare come una pera, ti fanno 600€ di verbale

Se anche tu, come tanti, hai dimenticato questo bollino, allora sono in arrivo per te 600 euro di verbale, attenzione al posto di blocco.

Il Codice della Strada parla estremamente chiaro, anche adesso che alcune regole sono state nettamente riviste proprio di recente. Il caro Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nei scorsi mesi è dovuto intervenire per il bisogno di rendere il Codice della Strada molto più stringente.

Lo scopo che ormai da molto tempo ci si è posti è quello di avere delle strade che siano molto più sicure, questo è possibile solo, rendendo le regole molto più severe. In effetti ci sono numerose infrazioni che fino a questo momento erano sì, sanzionate, ma non a sufficienza.

Le sanzioni sono esattamente ciò che serve, per fare in modo che l’automobilista rispetti le regole. In realtà non dovrebbe essere esattamente così, ma solo la paura di multe più salate e provvedimenti più severi fa in modo che anche il più indisciplinato si attenga alle indicazioni che vengono fornite.

Ovviamente conoscere le regole non solo è necessario, ma obbligatorio, il solo ignorare una normativa, non permette di infrangerla. Ad esempio c’è un’infrazione che in molti commettono, alcuni semplicemente per disattenzione.

Attenzione alle scadenze

Ogni singolo cittadino sa molto bene che si hanno delle scadenze da rispettare, questo riguarda la vita in generale, compreso il possesso di una vettura. Ad esempio ogni anno si paga il bollo auto e non superare la data di scadenza, permette di evitare l’aumento con l’aggiunta di spese accessorie. Lo stesso vale per la pizza RC auto, da pagare a scadenza, per evitare che si possa ricevere delle sanzioni.

Ma una delle scadenze più importanti da rispettare, per evitare di rischiare che ci si veda sequestrato il libretto di circolazione, è la revisione auto. Questa deve essere effettuata ogni 2 anni presso le officine autorizzate.

L’assenza di regolare revisione e le sanzioni

Quando ci si dimentica di sottoporre la propria vettura alla regolare revisione, si rischia una sanzione pecuniaria che va dai 173 ai 694 euro. Ad essa si aggiunge il sequestro del libretto di circolazione, con annesso divieto fino all’avvenuta revisione.

Si ricorda che quest’ultimo è un intervento obbligatorio che, permette di controllare alcuni specifici elementi della propria vettura, tra cui le emissioni, il sistema frenante e di illuminazione, oltre alle caratteristiche generali e gli elementi omologati presenti sulla vettura.