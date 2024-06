Bonus bollette, fai quadrare il tuo ISEE al Caf: ti spettano 1.000€ di sussidio direttamente sul conto corrente | Quali sono i requisiti per richiederlo

Una misura di assistenza per quanti siano in difficoltà con il pagamento delle bollette: vediamo come ottenerla.

Si è parlato moltissimo del caro bollette degli ultimi anni, e l’inizio del 2024 è stato inaugurato dalla fine del mercato calmierato che era stato imposto dal Governo: pertanto, la situazione di emergenza sembra essere finita, nonostante questo sono ancora molte le famiglie in difficoltà.

Le bollette, così come le tasse, incidono parecchio, infatti, sul bilancio familiare di chi ha uno o anche due stipendi, dato che anche la situazione dei salari in Italia non è delle migliori: molti sono coloro che sostengono che non sia affatto adeguato al costo della vita che sembra lievitare anche in quei settori che si occupano di beni di prima necessità.

All’inizio dell’aprile di quest’anno, inoltre, è stato ridotto anche il bonus bollette, che è tornato all’ammontare deciso prima della crisi energetica dall’Autorità in materia energetica, l’Arera.

Anche se l’importo sarà ridotto rispetto allo scorso anno, vale comunque la pena impegnarsi per poter presentare la domanda: ecco quali sono i requisiti e come accedere al sostegno.

Bonus bollette: importo e requisiti

Sono diversi i fattori che vanno a influenzare l’importo che è possibile ricevere con il bonus bollette 2024: in primis c’è il nostro Isee, necessario per verificare che il nostro reddito complessivo sia entro la soglia stabilita, viene poi la situazione familiare, ovvero quanti sono i componenti del nucleo; infine c’è anche la questione regionale, che influisce in base al clima della regione – ad esempio, se si vive in una regione del nord il clima sarà tendenzialmente più rigido, dunque il bonus sarà più sostanzioso.

Bisogna, inoltre, tenere conto che il bonus bollette si articola in tre diverse categorie: il bonus idrico; il bonus energia elettrica e il bonus gas. Per ognuna delle categorie i fattori sono differenti.

Tre categorie, tre bonus

L’importo del bonus idrico dipende dall’Isee e dal distributore di acqua che abbiamo, ciò che è certo è che tale bonus prevede lo sconto per: servizio acquedotto; servizio fognatura; servizio di depurazione dell’acqua.

L’ammontare del bonus bollette per l’elettricità può essere erogato quando l’Isee non supera i 9.530 euro (per le famiglie con almeno 4 figli a carico, l’Isee può arrivare fino a 20.000 euro). Se la famiglia è composta da più di quattro persone, il bonus giunge a 163,80 euro ogni trimestre, pari a 655,20 euro annui. Stessa cosa è valida per il bonus bollette del gas, però il suo importo dipende non solo dall’Isee e dal numero dei componenti della famiglia, ma anche dall’uso specifico del gas (ad esempio per l’acqua calda, la cottura dei cibi e il riscaldamento) e dalla zona climatica di residenza.