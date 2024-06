Dilagano le truffe alle compagnie aeree | Bagagli a mano troppo cari, i furbetti le fregano così

Per aggirare il limite del bagaglio a mano le persone si fanno furbe. I trucchi per truffare le compagnie aeree mostrati sul web.

L’incubo della maggior parte dei viaggiatori in aereo non è il volo in sé, ma il bagaglio a mano. Ogni volta che si deve affrontare un viaggio è sempre un rischio.

Ogni compagnia aerea ha i suoi limiti, e chi non rispetta le misure anche di un centimetro vedrà il proprio bagaglio finire direttamente in stiva. E dovrà pagare un supplemento.

Ovviamente per evitarlo occorre, prima di partire, informarsi bene su peso e dimensioni consentite dalla compagnia che stiamo per usare, e cercare di ottimizzare gli spazi. Magari usando un bagaglio morbido invece che uno rigido.

Alcuni però hanno trovato il modo per aggirare i limiti. Una specie di truffa, possiamo definirla. E l’hanno mostrata sul web.

Bagaglio a mano: la truffa alla compagnia aerea

Come fare per poter portare più oggetti possibili in poco spazio? Semplice, aumentando lo spazio. Questo è quello che ha pensato l’autore della “truffa” alla compagnia aerea che ha mostrato attraverso un video su TikTok la sua impresa. Si tratta di un 23enne inglese, Dylan Springer, che dovendo recarsi per una vacanza a Kos, una delle splendide isole della Grecia, ha cercato una soluzione. E l’ha trovata.

I suoi amici a quanto pare non sono stati così fortunati e sono invece stati multati per il bagaglio non idoneo. Ma Dylan è stato più lesto, e ha mostrato come fare.

Il trucco mostrato da Dylan

Nel suo video Dylan mostra come ha fatto: “Ho messo i miei sandali della Birkenstock nei calzini e i jeans sopra la maglia, che poi ho coperto con una felpa. Il mio jeans ha le tasche enormi: ho messo un libro nella sinistra e nella destra il caricabatteria e alcuni snack. Ho anche messo una camicia attorno ai fianchi mentre mi vestivo” racconta.

E poi ammette di essersi sentito molto nervoso mentre si avviava attraverso il metal detector. “Pensavo che mi avrebbero fermato e chiesto di togliere tutto” continua nel video. Ma “È andata bene. Anche in fila per l’imbarco nessuno mi ha controllato. Avevo uno zainetto piccolo, con pochi vestiti, perfettamente in linea con le regole per il bagaglio a mano. Non me l’hanno controllato. Molte persone mi fissavano e alcuni mi hanno detto che era una mossa intelligente”. Non sappiamo se sia una mossa intelligente, ma alla fine ha raggiunto il suo scopo.