Truffa del SMS: quando con un clic si perdono 120.000€ in un colpo solo | È successo, usano la tecnologia VoIP, puoi cascarci anche tu

Un solo click per perdere ben 120 mila euro. Ricominciano le truffe dell’SMS sono già moltissime le denunce.

Si parla fin troppo spesso di truffe telefoniche, sembra che negli ultimi mesi esse siano continuate ad aumentare in misura veramente spropositata. Sono decine e decine gli italiani che si sono rivolti alla Polizia Postale per denunciare una truffa con cui hanno cercato di portare via da poche centinaia di euro, fino ad arrivare a diverse migliaia.

Il pericolo arriva spesso dai propri dispositivi elettronico che siano essi smartphone, computer o tablet. Alcune volte basta un SMS, altre volte mail con dei link che sono alquanto dubbi, ma che traggono in inganno i cittadini che li ricevono.

Insomma, come se non bastasse il periodo economico non proprio florido, ci si mette anche chi decide di portar via denaro ai cittadini onesti, con mezzi che non sono propriamente leciti. Spesso siamo noi stessi a commettere errori che ci portano a perdere tutto, basta una semplice ingenuità.

Ci sono stati casi in cui con un semplice click riescono a portare via 120 mila euro. Una cifra veramente vertiginosa che difficilmente tornerà al legittimo proprietario.

I dati sensibili sono tutti online

Forse non ce ne accorgiamo o semplicemente siamo talmente abituati o lo facciamo veramente a cuor leggero, ma ad oggi, tutti i nostri dati sensibili sono online. Possiamo illuderci che non sia così, ma purtroppo questa è la realtà. Utilizziamo i nostri dispositivi mobili per collegarci alla nostra banca, al nostro conto corrente.

Proprio questo modo di fare ci potrebbe esporre a numerosi pericoli sul web e a volte succede per via di una semplice svista, per un atto quasi di ingenuità. A chiunque di noi potrebbero arrivare dei messaggi sospetti con cui i malintenzionati potrebbero portare via proprio tutto dal conto corrente.

Quando un messaggio è perfettamente credibile

Lo chiamano spoofing, con questo termine ci si riferisce a tutti quei messaggi che sembrano arrivare da un mittente che sia accreditato, scritti in italiano perfetto, non possono assolutamente sembrare una truffa, eppure si rivelano esserlo e questo è un importante problematica.

Questo è quello che è successo a un cittadino italiano che ha ricevuto un messaggio che sembrerebbe arrivare dalle poste. Ma cliccando sul link gli hanno portato via ben 241 mila euro. Una truffa veramente colossale.