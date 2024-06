Assegno di inclusione, il trucco dell’Isee che devi andare tu a spiegare al Caf | Ci becchi molto di più di 500€

Fai attenzione al tuo Assegno di inclusione, Perché in questo caso hai diritto a soldi in più presentando il tuo modello Isee che ti apre le porte…

In questi ultimi anni il Reddito di Cittadinanza è Stato spesso oggetto di discussione e confronto in campo governativo, motivo per cui nel momento in cui Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso ufficiale in qualità di presidente del consiglio uno dei primi appunti in agenda circa i cambiamenti che tendeva a portare riguardava proprio la sua cancellazione sostituzione. A prendere il posto dell’incentivo economico è stato proprio l’Assegno di Inclusione.

Questo incentivo economico prevede anche un’adeguata formazione lavoro, in modo tale da essere messi in contatto con aziende del settore indicato per poter ottenere il prima possibile un’occupazione. L’obiettivo, quindi, è quella di sostenere i disoccupati e assisterli durante la ricerca del lavoro.

Nel frattempo sono state introdotte degli aggiornamenti che fanno riferimento proprio al sussidio in questione, motivo per cui attraverso il tuo Isee puoi chiedere più della cifra che ti spetta.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come poter richiedere il rincaro dell’accredito che riceviamo già ogni mese in relazione all’Assegno di Inclusione.

Con questo Isee hai diritto a più soldi del previsto

Chi percepisce l’Assegno di Inclusione, dunque, può già usufruire di un accredito mensile di circa 500 euro, il quale si va ad aggiungere ad alcuni incentivi economici ai quali si ha diritto. Non va dimenticato che questo tipo di sussidio viene concesso a chi ha un un reddito annuale inferiore ai 6000 euro, il quale non deve superare i 9360 euro, qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione in affitto.

Ed è proprio in quest’ultimo caso che il destinatario del sussidio economico può richiedere più del versamento che già riceve, attestando di avere un Isee che non supera la somma di 9360 euro, così da non vedere più gravare le spese da sostenere sull’affitto solo su se stesso.

Presenta subito la documentazione per avere più soldi con l’Assegno di Inclusione

In particolar modo chi è già titolare di Assegno d’Inclusione, tramite tramite il proprio Caf può implementare la sua documentazione che dà tale diritto così da aggiungere 280 euro in più ai ai 500 euro che già riceve. si tratta di un incremento dato ad hoc per chi deve sostenere le spese dell’affitto per la casa che rappresenta l’abitazione principale per se stesso e e la sua famiglia.

Sarà necessario attestare quanto segue per l’affitto, allegando alla documentazione del sussidio da presentare all’Inps il modello Isee del 2022, avanzando così formale richiesta e ricevere il prima possibile la somma indicata in precedenza.